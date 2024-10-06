https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/mazhar-alansonun-kizi-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-1088882407.html
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T15:24+0300
2024-10-06T15:24+0300
2024-10-06T15:24+0300
yaşam
mazhar alanson
fuat güner
eda alanson
ölüm nedeni
sanatçı
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Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı.Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil." dedi.'Mazhar'dan çok bağırarak ağlanınca tabii ki kötü etkileniyor'Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum." diye konuştu.'Babalar bunun ne olduğunu çok iyi hisseder'Sanatçı Orhan Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek, "Rabb'im her şeyi o bilir şüphesiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya anneye evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım, babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/mazhar-alansonun-aci-gunu-kizi-eda-alanson-neden-oldu-eda-alansonun-hastaligi-neydi-eda-alanson-kac-1088825122.html
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biricik suden, hale alanson, mazhar alanson kaç yaşında, mazhar alanson eşi, mazhar alansonun kızı neden öldü, melek eda alanson, melek eda alanson neden öldü
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Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı.
Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil." dedi.
'Mazhar'dan çok bağırarak ağlanınca tabii ki kötü etkileniyor'
Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum." diye konuştu.
'Babalar bunun ne olduğunu çok iyi hisseder'
Sanatçı Orhan Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek, "Rabb'im her şeyi o bilir şüphesiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya anneye evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım, babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.
Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.
Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.