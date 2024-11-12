https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ozgur-ozel-asgari-ucret-ve-emekli-maasi-talebini-acikladi-1090303621.html
Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşı talebini açıkladı
Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşı talebini açıkladı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışan, emekli, memur, maaş zammı gündeminde odaklandı. 2025 yılı asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili zam tahminleri hızlandı. CHP lideri... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T14:23+0300
2024-11-12T14:23+0300
2024-11-12T14:23+0300
politika
asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
emekli maaşı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, milyonların gündeminde olan asgari ücret ve emekli maaşı için talebini açıkladı. CHP lideri "Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır" dedi. Özel, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin ise 30 bin lira olduğunu söyledi. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Dün akşam maalesef İzmir'den büyük bir facia haberi aldık. Bakanlığın görevlileri 17 kez çocukları almak için kapıya gidiyor vermiyor. 5 çocuğu olan hurda toplamak zorunda olan 27 yaşındaki bir kadın, acılardan en büyüğünü hem kendi yaşadı hem hepimize yaşattı.Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak Türkiye'de korunmaya muhtaç çocukların bu durumundan ailenin itirazı sivil toplumun dahil edilmesi eksik neyse bu benzer vakalar bir daha yaşanmasın diye araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğiz. Bu yas 10 Kasım'daki ulusal yasımızın üstüne geldi.İktidarın ekonomi yönetimi kendine rasyonel vatandaşa irrasyonel yaklaşımları sergilemeye devam ediyor. Devlet 'Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım' diyor. İktidarın ekonomi yönetimi kendine rasyonel vatandaşa irasyonel yaklaşımları sergilemeye devam ediyor. Bundan sonra 1 Ocak gününe kadar CHP hem komisyonda hem genel kurulda 81 ilde sokak sokak vatandaşın gerçek sorununu AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü konuşacak.Emekli maaşı çağrısıCHP olarak öneriyoruz bütçe görüşmeleri sırasında kanun teklifi verecekler birinci önerimiz emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derha bu ay her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. 1 Ocak günü geldiğinde asgari ücret zamlanacak.Asgari ücret talebini duyurduBir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon yüzde 50. Yüzde 50 zam verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Beklentimiz yüzde 30 ise 21 bin lira... Bir yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon verilirse hesap ortadadır. Asgari ücret talebimiz 30 bin lira. Bunun altında biz yokuz. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye, itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/asgari-ucret-2025te-ne-kadar-zamlanacak-brut-ve-net-asgari-ucret-kac-tl-olacak-iste-asgari-ucret-1090252167.html
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asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, emekli maaşı
asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, emekli maaşı
Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşı talebini açıkladı
Milyonlarca çalışan, emekli, memur, maaş zammı gündeminde odaklandı. 2025 yılı asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili zam tahminleri hızlandı. CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısında asgari ücret ve emekli maaşı talebini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, milyonların gündeminde olan asgari ücret ve emekli maaşı için talebini açıkladı. CHP lideri "Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır" dedi. Özel, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin ise 30 bin lira olduğunu söyledi.
Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Dün akşam maalesef İzmir'den büyük bir facia haberi aldık. Bakanlığın görevlileri 17 kez çocukları almak için kapıya gidiyor vermiyor. 5 çocuğu olan hurda toplamak zorunda olan 27 yaşındaki bir kadın, acılardan en büyüğünü hem kendi yaşadı hem hepimize yaşattı.
Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak Türkiye'de korunmaya muhtaç çocukların bu durumundan ailenin itirazı sivil toplumun dahil edilmesi eksik neyse bu benzer vakalar bir daha yaşanmasın diye araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğiz. Bu yas 10 Kasım'daki ulusal yasımızın üstüne geldi.
İktidarın ekonomi yönetimi kendine rasyonel vatandaşa irrasyonel yaklaşımları sergilemeye devam ediyor. Devlet 'Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım' diyor. İktidarın ekonomi yönetimi kendine rasyonel vatandaşa irasyonel yaklaşımları sergilemeye devam ediyor. Bundan sonra 1 Ocak gününe kadar CHP hem komisyonda hem genel kurulda 81 ilde sokak sokak vatandaşın gerçek sorununu AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü konuşacak.
CHP olarak öneriyoruz bütçe görüşmeleri sırasında kanun teklifi verecekler birinci önerimiz emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır ve derha bu ay her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır. 1 Ocak günü geldiğinde asgari ücret zamlanacak.
Asgari ücret talebini duyurdu
Bir asgari ücretlinin gerçek enflasyonu nedir? Bugün enflasyon yüzde 50. Yüzde 50 zam verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Beklentimiz yüzde 30 ise 21 bin lira... Bir yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon verilirse hesap ortadadır. Asgari ücret talebimiz 30 bin lira. Bunun altında biz yokuz. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye, itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz."