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Netanyahu: Tahran'ın İsrail'e olası yeni saldırısı İran'ın ekonomisini çökertebilir
Netanyahu: Tahran'ın İsrail'e olası yeni saldırısı İran'ın ekonomisini çökertebilir
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı video mesajda Tahran'ın misillemesinin İran ekonomisine 2.3 milyar dolara mal olduğunu iddia ederek yeni ve olası bir... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T22:54+0300
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dünya
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misilleme
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından bir video ile İran hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Netanyahu, açıklamalarıında 1 Elim'de İran'ın İsraile yönelik misillemesinde 'önemli bir zarar' oluşmadığını savundu. İran'ın misillemesinde 'önemli bir zarar' almadıklarını söyleyen Netanyahu, Tahran'ın misillemesinin İran ekonomisine 2.3 milyar dolar olarak yansıdığını iddia etti. Ayrıca Netanyahu, olası yeni bir saldırının Tahran ekonomisini çökerteceğini iddia etti.Netanyahu, İran halkının yanı sıra 'kendisinin' ve İsrail halkının da Tel Aviv ile Tahran arasında çatışma istemediğini söyleyen Netanyahu, Tahran yönetiminin 'İsrail'in yanı sıra İran halkının da geleceğini yok etmeye çalıştığını' savundu.Açıklamasında Netanyahu, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Özgür bir İran'da bir gün İsrailliler ve İranlıların birlikte refah ve barış dolu bir gelecek inşa edeceklerinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
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iran, israil, misilleme, benyamin netanyahu, tahran, tel aviv
iran, israil, misilleme, benyamin netanyahu, tahran, tel aviv

Netanyahu: Tahran'ın İsrail'e olası yeni saldırısı İran'ın ekonomisini çökertebilir

22:54 12.11.2024
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığı
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İsrail Başbakanı Netanyahu, yayınladığı video mesajda Tahran'ın misillemesinin İran ekonomisine 2.3 milyar dolara mal olduğunu iddia ederek yeni ve olası bir saldırının İran ekonomisini çökertebileceğini savundu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından bir video ile İran hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Netanyahu, açıklamalarıında 1 Elim'de İran'ın İsraile yönelik misillemesinde 'önemli bir zarar' oluşmadığını savundu.
İran'ın misillemesinde 'önemli bir zarar' almadıklarını söyleyen Netanyahu, Tahran'ın misillemesinin İran ekonomisine 2.3 milyar dolar olarak yansıdığını iddia etti. Ayrıca Netanyahu, olası yeni bir saldırının Tahran ekonomisini çökerteceğini iddia etti.
Netanyahu, İran halkının yanı sıra 'kendisinin' ve İsrail halkının da Tel Aviv ile Tahran arasında çatışma istemediğini söyleyen Netanyahu, Tahran yönetiminin 'İsrail'in yanı sıra İran halkının da geleceğini yok etmeye çalıştığını' savundu.
Açıklamasında Netanyahu, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Özgür bir İran'da bir gün İsrailliler ve İranlıların birlikte refah ve barış dolu bir gelecek inşa edeceklerinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
General view of the United States Navy USS Abraham Lincoln - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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