https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/mehmet-ali-erbilin-ifadesine-ulasildi-20-25-bin-euro-teklif-etti-1090281931.html

Mehmet Ali Erbil'in ifadesine ulaşıldı: '20-25 bin euro teklif etti'

Mehmet Ali Erbil'in ifadesine ulaşıldı: '20-25 bin euro teklif etti'

Sputnik Türkiye

Yasadışı bahis soruşturmasında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Mehmet Ali Erbil'in savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T01:45+0300

2024-11-12T01:45+0300

2024-11-12T01:55+0300

türkiye

mehmet ali erbil

soruşturma

dava

yasadışı bahis

serdar ortaç

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerden Mehmet Ali Erbil'in ifadesine ulaşıldı.Ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Erbil'in savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişilerle ilgili sorulara yanıt verdi.Bu kişileri nereden tanıdığın sorulan Mehmet Ali Erbil, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştığını söyledi.Soruşturmada gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri kararı alınan Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini aktaran Erbil, söz konusu kişilerin de burada çekim yapmaya çalıştıklarını anlattı.Bu açılış sırasında otel sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını, bu tişörtün de bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini öne süren Mehmet Ali Erbil şunları söyledi:Bu kişinin 3 aydır kendisine birlikte yayın yapma teklifinde bulunduğunu ve bunun için 20-25 bin euro teklif ettiğini iddia eden Erbil, söz konusu kişilerle ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyledi.Mehmet Ali Erbil, ortak arkadaşıyla da olaydan sonra bir daha görüşmediklerini ifade etti.'Yasa dışı bahis reklamı olduğunu anlamadım'Videolardaki kişilerin üzerindeki tişörtlerdeki yazıların, yasa dışı bahis reklamı olduğunu anlamadığını iddia eden Erbil, söz konusu videonun anı olarak çekildiğini, yayınlanması amacıyla çekildiğini bilmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.'Hiç bir maddi, manevi çıkarımız yoktur'Erbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise kendisini bilmediği bir olayın içinde bulduğunu ifade ederek, "Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu konuda avukatlarım aracılığıyla hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum, kamuoyu açıklaması da yaptım" dedi.Hiç yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/sosyal-medya-fenomeni-ibrahim-yilmaz-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-kapsaminda-tutuklandi-1090278602.html

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