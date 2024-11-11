https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/sosyal-medya-fenomeni-ibrahim-yilmaz-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-kapsaminda-tutuklandi-1090278602.html

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Sputnik Türkiye

Ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Sertaç Ortaç'ın da aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sosyal medya... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T21:25+0300

2024-11-11T21:25+0300

2024-11-11T21:43+0300

türkiye

ibrahim yılmaz

sosyal medya

yasa dışı

bahis

yasadışı bahis

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklandı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli için adli kontrol, 12 şüpheli içinse tutuklama kararı verildi.Hakimlik şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar vermişti.Yasa dışı bahis soruşturmasında neler oldu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddiasıyla gözaltı kararı vermişti.Şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam'ın da olduğu açıklanmıştı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı. Ortaç ve Erbil hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına gidilmişti.Şüphelilerden 5'inin yurtdışında olduğu bilgisi paylaşılmıştı. İbrahim Yılmaz kimdir?Sosyal medyada 20 milyona yakın takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz 'sokaklarda para dağıtan isim' olarak tanınıyor. "Beni takip ediyor musun?" paylaşımlarıyla dikkat çeken Yılmaz kendisini 'girişimci işadamı' olarak tanıtıyor. İbrahim Yılmaz'ın 19 Aralık 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldiği biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-mehmet-ali-erbil-serbest-birakildi--1090276570.html

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