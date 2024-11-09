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Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı
Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T22:26+0300
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dünya
vladimir putin
rusya
kuzey kore
stratejik ortaklık
anlaşma
onay
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı.Belge, yasal düzenlemelerin resmi olarak yayınlandığı internet sitesinde yayınlandı.Rusya ve Kuzey Kore liderleri, 19 Haziran’da Putin’in Pyongyang ziyareti sırasında bu anlaşmayı imzalamıştı. Belge, Rusya ile Kuzey Kore arasında 9 Şubat 2000’de imzalanan Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması’nın yerini alacak.Anlaşmanın 4. maddesi, taraflardan birinin başka bir devlet veya birkaç ülke tarafından silahlı saldırıya uğraması ve savaş durumuna düşmesi halinde, diğer tarafın derhal mevcut tüm araçlarla askeri ve diğer yardımları sağlamasını öngörüyor. Bu husus BM Sözleşmesinin 51. Maddesi ile Rusya ve Kuzey Kore yasaları tarafından da öngörülüyor.Ayrıca 8. madde uyarınca, taraflar, savaşın önlenmesi ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesine yönelik mekanizmalar oluşturacak.
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vladimir putin, rusya, kuzey kore, stratejik ortaklık, anlaşma, onay, pyongyang, bm
vladimir putin, rusya, kuzey kore, stratejik ortaklık, anlaşma, onay, pyongyang, bm

Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı

22:26 09.11.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya lideri Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı.
Belge, yasal düzenlemelerin resmi olarak yayınlandığı internet sitesinde yayınlandı.
Rusya ve Kuzey Kore liderleri, 19 Haziran’da Putin’in Pyongyang ziyareti sırasında bu anlaşmayı imzalamıştı. Belge, Rusya ile Kuzey Kore arasında 9 Şubat 2000’de imzalanan Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması’nın yerini alacak.
Anlaşmanın 4. maddesi, taraflardan birinin başka bir devlet veya birkaç ülke tarafından silahlı saldırıya uğraması ve savaş durumuna düşmesi halinde, diğer tarafın derhal mevcut tüm araçlarla askeri ve diğer yardımları sağlamasını öngörüyor. Bu husus BM Sözleşmesinin 51. Maddesi ile Rusya ve Kuzey Kore yasaları tarafından da öngörülüyor.
Ayrıca 8. madde uyarınca, taraflar, savaşın önlenmesi ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesine yönelik mekanizmalar oluşturacak.
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