https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/putin-kuzey-kore-ile-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onaylayan-yasayi-imzaladi-1090222685.html

Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı

Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T22:26+0300

2024-11-09T22:26+0300

2024-11-09T22:25+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kuzey kore

stratejik ortaklık

anlaşma

onay

pyongyang

bm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085025917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19faf11a605431b96d0c2a6fd90e3b77.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı.Belge, yasal düzenlemelerin resmi olarak yayınlandığı internet sitesinde yayınlandı.Rusya ve Kuzey Kore liderleri, 19 Haziran’da Putin’in Pyongyang ziyareti sırasında bu anlaşmayı imzalamıştı. Belge, Rusya ile Kuzey Kore arasında 9 Şubat 2000’de imzalanan Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması’nın yerini alacak.Anlaşmanın 4. maddesi, taraflardan birinin başka bir devlet veya birkaç ülke tarafından silahlı saldırıya uğraması ve savaş durumuna düşmesi halinde, diğer tarafın derhal mevcut tüm araçlarla askeri ve diğer yardımları sağlamasını öngörüyor. Bu husus BM Sözleşmesinin 51. Maddesi ile Rusya ve Kuzey Kore yasaları tarafından da öngörülüyor.Ayrıca 8. madde uyarınca, taraflar, savaşın önlenmesi ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesine yönelik mekanizmalar oluşturacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/guney-koreden-kuzey-komsuya-yanit-balistik-fuze-denemesi-yapildi-1090162456.html

rusya

kuzey kore

pyongyang

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, kuzey kore, stratejik ortaklık, anlaşma, onay, pyongyang, bm