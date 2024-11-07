https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/sampiyonlar-ligi-macinda-talihsiz-kaza-krampon-darbesiyle-yere-dustu-yuzune-10-dikis-atildi-1090135119.html
Şampiyonlar Ligi maçında talihsiz kaza: Krampon darbesiyle yere düştü, yüzüne 10 dikiş atıldı
Şampiyonlar Ligi maçında talihsiz kaza: Krampon darbesiyle yere düştü, yüzüne 10 dikiş atıldı
Sputnik Türkiye
Katalan ekibinin formasını giyen Pau Cubarsi, Barcelona maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç futbolcu yüzüne aldığı krampon darbesiyle yerde kaldı... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T14:07+0300
2024-11-07T14:07+0300
2024-11-07T14:07+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
cubarsi
kızılyıldız
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090134639_295:0:2501:1241_1920x0_80_0_0_7f11ab0d2a4d856b931ab8e24ecbf8b7.jpg
Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'ı 5 golle geçen Barcelona'da başarılı stoper Pau Cubarsi bir sakatlık yaşadı.Yüzüne krampon isabet etti17 yaşındaki futbolcu yüzüne aldığı krampon darbesiyle kanlar içinde yerde kaldı.Cubarsi'nin yüzüne 10 dikişOyundan çıkan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldığı belirtildi.Barcelona resmi hesabı futbolcunun yüzünün son halini paylaştı.Cubarsi'nin yüzünün geldiği son durum durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/sampiyonlar-liginde-bu-hafta-hangi-maclar-var-1090009860.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090134639_767:0:2422:1241_1920x0_80_0_0_8bbe9e8cc56aa0cb06b1b90623382f44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kızılyıldız - barcelona, kızılyıldız, barcelona maçı, barcelona kızılyıldız maçı, tabii spor 3 canlı izle, barcelona maçı hangi kanalda, tabii spor 3, cubarsi, cubarsi sakatlık, şampiyonlar ligi maçı
kızılyıldız - barcelona, kızılyıldız, barcelona maçı, barcelona kızılyıldız maçı, tabii spor 3 canlı izle, barcelona maçı hangi kanalda, tabii spor 3, cubarsi, cubarsi sakatlık, şampiyonlar ligi maçı
Şampiyonlar Ligi maçında talihsiz kaza: Krampon darbesiyle yere düştü, yüzüne 10 dikiş atıldı
Katalan ekibinin formasını giyen Pau Cubarsi, Barcelona maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç futbolcu yüzüne aldığı krampon darbesiyle yerde kaldı. Barcelona resmi hesabı, Cubarsi'nin 10 dikiş atılan yüzünün son halini paylaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'ı 5 golle geçen Barcelona'da başarılı stoper Pau Cubarsi bir sakatlık yaşadı.
Yüzüne krampon isabet etti
17 yaşındaki futbolcu yüzüne aldığı krampon darbesiyle kanlar içinde yerde kaldı.
Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş
Oyundan çıkan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldığı belirtildi.
Barcelona resmi hesabı futbolcunun yüzünün son halini paylaştı.
Cubarsi'nin yüzünün geldiği son durum durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.