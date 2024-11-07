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Şampiyonlar Ligi maçında talihsiz kaza: Krampon darbesiyle yere düştü, yüzüne 10 dikiş atıldı
Şampiyonlar Ligi maçında talihsiz kaza: Krampon darbesiyle yere düştü, yüzüne 10 dikiş atıldı
Sputnik Türkiye
Katalan ekibinin formasını giyen Pau Cubarsi, Barcelona maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç futbolcu yüzüne aldığı krampon darbesiyle yerde kaldı... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'ı 5 golle geçen Barcelona'da başarılı stoper Pau Cubarsi bir sakatlık yaşadı.Yüzüne krampon isabet etti17 yaşındaki futbolcu yüzüne aldığı krampon darbesiyle kanlar içinde yerde kaldı.Cubarsi'nin yüzüne 10 dikişOyundan çıkan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldığı belirtildi.Barcelona resmi hesabı futbolcunun yüzünün son halini paylaştı.Cubarsi'nin yüzünün geldiği son durum durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
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Şampiyonlar Ligi maçında talihsiz kaza: Krampon darbesiyle yere düştü, yüzüne 10 dikiş atıldı

14:07 07.11.2024
© AP PhotoCubarsi
Cubarsi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AP Photo
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Katalan ekibinin formasını giyen Pau Cubarsi, Barcelona maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç futbolcu yüzüne aldığı krampon darbesiyle yerde kaldı. Barcelona resmi hesabı, Cubarsi'nin 10 dikiş atılan yüzünün son halini paylaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'ı 5 golle geçen Barcelona'da başarılı stoper Pau Cubarsi bir sakatlık yaşadı.

Yüzüne krampon isabet etti

17 yaşındaki futbolcu yüzüne aldığı krampon darbesiyle kanlar içinde yerde kaldı.

Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş

Oyundan çıkan Cubarsi'nin yüzüne 10 dikiş atıldığı belirtildi.
Barcelona resmi hesabı futbolcunun yüzünün son halini paylaştı.
Cubarsi'nin yüzünün geldiği son durum durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
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