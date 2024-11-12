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Kredi kartı borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacak mı? Kamu bankasından ilk adım geldi
Kredi kartı borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacak mı? Kamu bankasından ilk adım geldi
Sputnik Türkiye
Kredi kartlarına ilişkin düzenleme beklentisi giderek artıyor. Yılın ilk 10 ayında 30 milyar liralık borç takibe düştü. Konuya ilişkin ilk adım bir kamu... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T14:00+0300
2024-11-12T14:00+0300
ekonomi
kredi kartı
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Takibe düşen kredi kartı alacaklarındaki büyüme dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak'ta bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar lira iken, 1 Kasım'da bu rakam yaklaşık 46 milyar liraya çıktı.NTV'nin haberine göre, toplam takibe düşen alacak miktarının üçte ikisi olan 30 milyar liralık tutar bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşti.Son dönemlerde kamuoyunda kredi kartlarına ödeme kolaylığına dair beklentiler öne çıktı.Bu konuda ilk adım bir kamu bankasından geldi. Banka, kredi kartı borcunun asgarisini ödeyip kalan tutarı yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faizle 2 ay erteleme ya da 4 ay taksitlendirme imkanı tanıdı.Diğer bankaların benzer bir adım atıp atmayacağı ise merakla takip ediliyor.Daha az faiz ödenecekKasım ayı itibarıyla kredi kart faiz oranlarında düzenlemeye gidildi. Faiz oranlarının belirlenmesinde borç miktarı göz önünde bulunduruldu. Merkez Bankası'nın kararına göre daha düşük borcu olan kart kullanıcısı daha az faiz ödeyecek.Kredi kartı faiz oranları ne kadar?Kredi kartı faiz oranları şu şekilde:Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.5025 bin - 150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4.75Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı yüzde 5...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/merkez-bankasi-faiz-karari-sonrasi-1-milyon-liranin-bir-aylik-getirisi-degisti-en-iyi-mevduat-ne-1090247085.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, yapılandırma, borç yapılandırma, merkez bankası
kredi kartı, kredi kartı limiti, yapılandırma, borç yapılandırma, merkez bankası

Kredi kartı borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacak mı? Kamu bankasından ilk adım geldi

14:00 12.11.2024
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© İHA
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Kredi kartlarına ilişkin düzenleme beklentisi giderek artıyor. Yılın ilk 10 ayında 30 milyar liralık borç takibe düştü. Konuya ilişkin ilk adım bir kamu bankasından geldi. Söz konusu banka, kredi kartı borcunun asgarisini ödeyip kalan tutarı yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faizle 2 ay erteleme ya da 4 ay taksitlendirme imkanı tanıdı.
Takibe düşen kredi kartı alacaklarındaki büyüme dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak'ta bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar lira iken, 1 Kasım'da bu rakam yaklaşık 46 milyar liraya çıktı.
NTV'nin haberine göre, toplam takibe düşen alacak miktarının üçte ikisi olan 30 milyar liralık tutar bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşti.
Son dönemlerde kamuoyunda kredi kartlarına ödeme kolaylığına dair beklentiler öne çıktı.
Bu konuda ilk adım bir kamu bankasından geldi. Banka, kredi kartı borcunun asgarisini ödeyip kalan tutarı yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faizle 2 ay erteleme ya da 4 ay taksitlendirme imkanı tanıdı.

Diğer bankaların benzer bir adım atıp atmayacağı ise merakla takip ediliyor.

Daha az faiz ödenecek

Kasım ayı itibarıyla kredi kart faiz oranlarında düzenlemeye gidildi. Faiz oranlarının belirlenmesinde borç miktarı göz önünde bulunduruldu. Merkez Bankası'nın kararına göre daha düşük borcu olan kart kullanıcısı daha az faiz ödeyecek.

Kredi kartı faiz oranları ne kadar?

Kredi kartı faiz oranları şu şekilde:

Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50

25 bin - 150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25

150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4.75

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı yüzde 5...
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