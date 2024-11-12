https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kredi-karti-borclarinda-odeme-kolayligi-saglanacak-mi-kamu-bankasindan-ilk-adim-geldi-1090302341.html

Kredi kartı borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacak mı? Kamu bankasından ilk adım geldi

Kredi kartı borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacak mı? Kamu bankasından ilk adım geldi

Sputnik Türkiye

Kredi kartlarına ilişkin düzenleme beklentisi giderek artıyor. Yılın ilk 10 ayında 30 milyar liralık borç takibe düştü. Konuya ilişkin ilk adım bir kamu... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T14:00+0300

2024-11-12T14:00+0300

2024-11-12T14:00+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

yapılandırma

borç yapılandırma

merkez bankası

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Takibe düşen kredi kartı alacaklarındaki büyüme dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak'ta bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar lira iken, 1 Kasım'da bu rakam yaklaşık 46 milyar liraya çıktı.NTV'nin haberine göre, toplam takibe düşen alacak miktarının üçte ikisi olan 30 milyar liralık tutar bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşti.Son dönemlerde kamuoyunda kredi kartlarına ödeme kolaylığına dair beklentiler öne çıktı.Bu konuda ilk adım bir kamu bankasından geldi. Banka, kredi kartı borcunun asgarisini ödeyip kalan tutarı yüzde 4.25 yerine yüzde 0.99 faizle 2 ay erteleme ya da 4 ay taksitlendirme imkanı tanıdı.Diğer bankaların benzer bir adım atıp atmayacağı ise merakla takip ediliyor.Daha az faiz ödenecekKasım ayı itibarıyla kredi kart faiz oranlarında düzenlemeye gidildi. Faiz oranlarının belirlenmesinde borç miktarı göz önünde bulunduruldu. Merkez Bankası'nın kararına göre daha düşük borcu olan kart kullanıcısı daha az faiz ödeyecek.Kredi kartı faiz oranları ne kadar?Kredi kartı faiz oranları şu şekilde:Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.5025 bin - 150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4.75Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı yüzde 5...

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/merkez-bankasi-faiz-karari-sonrasi-1-milyon-liranin-bir-aylik-getirisi-degisti-en-iyi-mevduat-ne-1090247085.html

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kredi kartı, kredi kartı limiti, yapılandırma, borç yapılandırma, merkez bankası