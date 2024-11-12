https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kirmizi-bultenle-aranan-uyusturucu-baronu-istanbulda-yakalandi-goz-actirmayacagiz-1090291699.html
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı: 'Göz açtırmayacağız'
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı: 'Göz açtırmayacağız'
Sputnik Türkiye
Danimarka'nın kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında "zehir tacirlerine göz... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T10:56+0300
2024-11-12T10:56+0300
2024-11-12T10:56+0300
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istanbul, içişleri bakanlığı
istanbul, içişleri bakanlığı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı: 'Göz açtırmayacağız'
Ayrıntılar geliyor
Danimarka'nın kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında "zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" dedi.