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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/baris-boyun-cetesinin-insan-kaynaklari-uzmani-bir-manken-cikti-tetikci-devsirmekle-suclaniyor-1090182416.html
Barış Boyun çetesinin 'insan kaynakları uzmanı' bir manken çıktı: Tetikçi devşirmekle suçlanıyor
Barış Boyun çetesinin 'insan kaynakları uzmanı' bir manken çıktı: Tetikçi devşirmekle suçlanıyor
Sputnik Türkiye
Barış Boyun suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan model Deniz Giz Bebek'in örgüte 'tetikçi' bulmak için 'insan kaynakları uzmanı' gibi... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T12:47+0300
2024-11-08T12:48+0300
türkiye
barış boyun
çete
daltonlar çetesi
deniz giz bebek
örgüt
tetikçi
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Liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı çeteye geçen ay düzenlenen operasyonla darbe vurulmuştu. Bu operasyonda aralarında Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu 99 kişi tutuklanırken o isimlerinde biri daha öne çıktı. Çetenin 'modeli' olarak tanınan Deniz Giz Bebek, örgüte sosyal medya üzerinden 'tetikçi devşirmekle' suçlanıyor. Çetenin 'İnsan Kaynakları Uzmanı' olarak çalışan Bebek'in, işlenecek cinayetler için çeteye özenen insanlara yüz binlerce dolar teklif ettiği, silah ticareti yaptığı, paylaşımlarında 'barış isteyen boyun eğecek' notunu paylaştığı suçlamalar arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden silah pazarlığıBebek'in, Barış Boyun'un cezaevine girmesinin ardından örgütün 'hanımağası' olarak tanınmaya başlayan Boyun'un eşi Ece Boyun'la birlikte çalıştığı öne sürülürken, silah pazarladığı iddialar arasında. Lüks arabalarla yaptığı seyahatlerin yanı sıra lüks mekanlardan da sık sık fotoğraf paylaşan Bebek, 'mermilerle adını yazdığı' görüntülerin yanı sıra silahlarla çekilmiş fotoğraflarını de paylaşmıştı. Ve bu fotoğrafların üzerine de çete lideri Barış Boyun'a itafen, 'Barış isteyen Boyun eğecek' notunu da eklediği ortaya çıktı. İnsan kaynakları uzmanı gibi çalışıyorBebek'in örgüt içinde adeta 'bir insan kaynakları uzmanı' gibi çalıştığı göze çarparken özellikle gençleri örgüte çekmek ve tetikçi yapmak için sosyal medyayı aktif olarak kullandığı belirtiliyor. İş bulma platformu Linkedln hesabında 'bana verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye özen gösteririm' diyerek kendini tanıtan Bebek'in, işlenecek cinayetler için çeteye özenen insanlara yüz binlerce dolar teklif ettiği iddia ediliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden de 'silahlı fotoğraflarını' beğenen takipçilerine 'silaha mı ihtiyaç vardı' diye sorduğu iddia edilen Bebek'in yüz yüze görüşmelerde 'cezalandırılacak kötü birisi var' diyerek tetikçilik teklif ettiği de iddialar arasında. 'Psikolojik tedavi görüyorum tutuksuz yargılayın' talebi kabul görmediBebek, ekim ayında 'örgütün korkutucu gücünden yararlanarak suç örgütüne yarar sağlama, yağma, silah ticareti, yaralama, kasten öldürme ve yol kesme' suçlamaları gerekçesiyle tutuklamıştı. Deniz Giz Bebek, hakkındaki iddiaları duyduğunda, psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek tutuksuz yargılama talep etmiş ama bu talep mahkeme tarafından reddedilmişti. Barış Boyun kimdir? Barış Boyun Çetesi nasıl kuruldu?İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun 1984 doğumlu. Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak başladığı 'suç kariyerini' uluslararası boyuta taşıyan Barış Boyun ve alt grubu Daltonlar Çetesi, Kolombiya kartellerinden esinlendikleri motosiklet suikast timi ile işledikleri cinayetlerle isimlerini duyurdu. Boyun'un eşi 'örgütün hanımağası'Özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları gösterişli propaganda videolarıyla gençleri etkileyen çete rap şarkıcılarını da kullanan Barış Boyun, mayıs ayında İtalya ve Türk polisinin ortak operasyonuyla İtalya'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Boyun'un tutuklanmasının ardından ise çete faaliyetlerinde hız kesmedi. Boyun'un eşi Ece Boyun tarafından suç örgütünün 'işleri' yürütüldü. Tutuklu Ece Boyun hakkında savcılığın sevk yazısında, Ece Boyun'un örgütte sözü geçen ve dinlenen bir konumda olduğu belirtilirken, mafyatik dilde 'hanımağa' olarak kabul gördüğünü ve örgüt içinde cezalandırma uygulamaları gerçekleştirdiği belirtildi. Barış Boyun'un yurt dışına kaçmasının ardından ise Ece Boyun'un yanına gittiği tespiti yer aldı.
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Barış Boyun çetesinin 'insan kaynakları uzmanı' bir manken çıktı: Tetikçi devşirmekle suçlanıyor

12:47 08.11.2024 (güncellendi: 12:48 08.11.2024)
© İHAHakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İHA
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Barış Boyun suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan model Deniz Giz Bebek'in örgüte 'tetikçi' bulmak için 'insan kaynakları uzmanı' gibi çalıştığı ortaya çıktı.
Liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı çeteye geçen ay düzenlenen operasyonla darbe vurulmuştu. Bu operasyonda aralarında Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu 99 kişi tutuklanırken o isimlerinde biri daha öne çıktı. Çetenin 'modeli' olarak tanınan Deniz Giz Bebek, örgüte sosyal medya üzerinden 'tetikçi devşirmekle' suçlanıyor. Çetenin 'İnsan Kaynakları Uzmanı' olarak çalışan Bebek'in, işlenecek cinayetler için çeteye özenen insanlara yüz binlerce dolar teklif ettiği, silah ticareti yaptığı, paylaşımlarında 'barış isteyen boyun eğecek' notunu paylaştığı suçlamalar arasında yer alıyor.

Sosyal medya üzerinden silah pazarlığı

Bebek'in, Barış Boyun'un cezaevine girmesinin ardından örgütün 'hanımağası' olarak tanınmaya başlayan Boyun'un eşi Ece Boyun'la birlikte çalıştığı öne sürülürken, silah pazarladığı iddialar arasında. Lüks arabalarla yaptığı seyahatlerin yanı sıra lüks mekanlardan da sık sık fotoğraf paylaşan Bebek, 'mermilerle adını yazdığı' görüntülerin yanı sıra silahlarla çekilmiş fotoğraflarını de paylaşmıştı. Ve bu fotoğrafların üzerine de çete lideri Barış Boyun'a itafen, 'Barış isteyen Boyun eğecek' notunu da eklediği ortaya çıktı.

İnsan kaynakları uzmanı gibi çalışıyor

Bebek'in örgüt içinde adeta 'bir insan kaynakları uzmanı' gibi çalıştığı göze çarparken özellikle gençleri örgüte çekmek ve tetikçi yapmak için sosyal medyayı aktif olarak kullandığı belirtiliyor. İş bulma platformu Linkedln hesabında 'bana verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye özen gösteririm' diyerek kendini tanıtan Bebek'in, işlenecek cinayetler için çeteye özenen insanlara yüz binlerce dolar teklif ettiği iddia ediliyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden de 'silahlı fotoğraflarını' beğenen takipçilerine 'silaha mı ihtiyaç vardı' diye sorduğu iddia edilen Bebek'in yüz yüze görüşmelerde 'cezalandırılacak kötü birisi var' diyerek tetikçilik teklif ettiği de iddialar arasında.

'Psikolojik tedavi görüyorum tutuksuz yargılayın' talebi kabul görmedi

Bebek, ekim ayında 'örgütün korkutucu gücünden yararlanarak suç örgütüne yarar sağlama, yağma, silah ticareti, yaralama, kasten öldürme ve yol kesme' suçlamaları gerekçesiyle tutuklamıştı. Deniz Giz Bebek, hakkındaki iddiaları duyduğunda, psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek tutuksuz yargılama talep etmiş ama bu talep mahkeme tarafından reddedilmişti.

Barış Boyun kimdir? Barış Boyun Çetesi nasıl kuruldu?

İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun 1984 doğumlu. Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak başladığı 'suç kariyerini' uluslararası boyuta taşıyan Barış Boyun ve alt grubu Daltonlar Çetesi, Kolombiya kartellerinden esinlendikleri motosiklet suikast timi ile işledikleri cinayetlerle isimlerini duyurdu.

Boyun'un eşi 'örgütün hanımağası'

Özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları gösterişli propaganda videolarıyla gençleri etkileyen çete rap şarkıcılarını da kullanan Barış Boyun, mayıs ayında İtalya ve Türk polisinin ortak operasyonuyla İtalya'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Boyun'un tutuklanmasının ardından ise çete faaliyetlerinde hız kesmedi. Boyun'un eşi Ece Boyun tarafından suç örgütünün 'işleri' yürütüldü. Tutuklu Ece Boyun hakkında savcılığın sevk yazısında, Ece Boyun'un örgütte sözü geçen ve dinlenen bir konumda olduğu belirtilirken, mafyatik dilde 'hanımağa' olarak kabul gördüğünü ve örgüt içinde cezalandırma uygulamaları gerçekleştirdiği belirtildi. Barış Boyun'un yurt dışına kaçmasının ardından ise Ece Boyun'un yanına gittiği tespiti yer aldı.
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