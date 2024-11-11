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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/macron-ve-starmerden-son-deneme-bidendan-rusyaya-uzun-menzilli-saldirilar-icin-izin-isteyebilirler-1090266761.html
Macron ve Starmer’den son deneme: Biden'dan Rusya’ya uzun menzilli saldırılar için izin isteyebilirler
Macron ve Starmer’den son deneme: Biden'dan Rusya’ya uzun menzilli saldırılar için izin isteyebilirler
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in, ABD Başkanı Joe Biden'ı, başkanlık dönemi sona ermeden önce, İngiliz uzun menzilli... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T14:57+0300
2024-11-11T15:03+0300
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The Telegraph’ın yazısında, Keir Starmer ve Emmanuel Macron’un ABD başkanlık seçimlerinin galibi Donald Trump'ın Washington’un Kiev’e desteğini azaltma planlarını engellemek için son bir girişimde bulunabileceği ifade edildi.Yazıda, “İngiliz ve Fransız liderleri, ABD’nin mevcut Başkanı Joe Biden'ı Rusya topraklarının derinliklerine Storm Shadow uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine izin vermeye ikna etme olasılığını değerlendirecek” dendi.Gazeteye konuşan bir kaynak, Londra'nın Biden'ın görev süresi dolmadan önce kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi planladığını söyledi.İngiliz hükümetinin, Biden'ın ayrılmadan önce saldırı yasağının kaldırılmasını dış politika mirasının bir parçası haline getirmek isteyeceğini umduğu ifade edilen yazıda şu yoruma yer verildi:Daha önce Telegraph, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarda İngiliz Storm Shadow'u kullanması için ABD'nin iznine ihtiyaç olduğunu, çünkü söz konusu füzelerin ABD sistemleriyle birlikte kullanıldığını bildirmişti.Starmer geçen hafta Londra'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Independent gazetesine göre, Ukrayna lideri, İngiltere Başbakanını Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılar konusunda tutumunu değiştirmeye ikna edemedi. Ancak İngiltere Başbakanlık Ofisi, Starmer ve Zelenskiy’in Ukrayna'nın kış öncesinde “mümkün olan en iyi konumda” olmasını sağlama ihtiyacı ve bununla ilgili zorluklar konusunda mutabık kaldıklarını bildirmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın yaptığı açıklamaya göre Biden, Trump'tan Ukrayna'ya yardımı kesmemesini isteyecek ve Kongre'yi dönemi sona ermeden Kiev'i desteklemek için daha fazla önlem alınması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/rusya-dis-istihbarat-abd-2025te-ukraynada-secimler-duzenleyerek-zelenskiyden-kurtulmak-istiyor-1090265977.html
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ingiltere, fransa, abd, ukrayna, rusya, keir starmer, emmanuel macron, joe biden, donald trump, vladimir zelenskiy, storm shadow, uzun menzilli füze, jake sullivan
ingiltere, fransa, abd, ukrayna, rusya, keir starmer, emmanuel macron, joe biden, donald trump, vladimir zelenskiy, storm shadow, uzun menzilli füze, jake sullivan

Macron ve Starmer’den son deneme: Biden'dan Rusya’ya uzun menzilli saldırılar için izin isteyebilirler

14:57 11.11.2024 (güncellendi: 15:03 11.11.2024)
© AP Photo / Alberto PezzaliKeir Starmer
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in, ABD Başkanı Joe Biden'ı, başkanlık dönemi sona ermeden önce, İngiliz uzun menzilli füze Storm Shadow ile Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlenmesine yönelik yasağı kaldırmaya ikna etmeye çalışabilecekleri belirtildi.
The Telegraph’ın yazısında, Keir Starmer ve Emmanuel Macron’un ABD başkanlık seçimlerinin galibi Donald Trump'ın Washington’un Kiev’e desteğini azaltma planlarını engellemek için son bir girişimde bulunabileceği ifade edildi.
Yazıda, “İngiliz ve Fransız liderleri, ABD’nin mevcut Başkanı Joe Biden'ı Rusya topraklarının derinliklerine Storm Shadow uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine izin vermeye ikna etme olasılığını değerlendirecek” dendi.
Gazeteye konuşan bir kaynak, Londra'nın Biden'ın görev süresi dolmadan önce kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi planladığını söyledi.
İngiliz hükümetinin, Biden'ın ayrılmadan önce saldırı yasağının kaldırılmasını dış politika mirasının bir parçası haline getirmek isteyeceğini umduğu ifade edilen yazıda şu yoruma yer verildi:
Ancak Sir Keir’in bu planı, Trump tarafından ABD dış politikasına zarar verme girişimi olarak görülebilir. Trump'ı yabancılaştırabilir ve ikili ilişkileri daha Trump göreve gelmeden tehlikeye atabilir.
Daha önce Telegraph, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarda İngiliz Storm Shadow'u kullanması için ABD'nin iznine ihtiyaç olduğunu, çünkü söz konusu füzelerin ABD sistemleriyle birlikte kullanıldığını bildirmişti.
Starmer geçen hafta Londra'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Independent gazetesine göre, Ukrayna lideri, İngiltere Başbakanını Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılar konusunda tutumunu değiştirmeye ikna edemedi. Ancak İngiltere Başbakanlık Ofisi, Starmer ve Zelenskiy’in Ukrayna'nın kış öncesinde “mümkün olan en iyi konumda” olmasını sağlama ihtiyacı ve bununla ilgili zorluklar konusunda mutabık kaldıklarını bildirmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın yaptığı açıklamaya göre Biden, Trump'tan Ukrayna'ya yardımı kesmemesini isteyecek ve Kongre'yi dönemi sona ermeden Kiev'i desteklemek için daha fazla önlem alınması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışacak.
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