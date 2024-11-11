https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/macron-ve-starmerden-son-deneme-bidendan-rusyaya-uzun-menzilli-saldirilar-icin-izin-isteyebilirler-1090266761.html

Macron ve Starmer’den son deneme: Biden'dan Rusya’ya uzun menzilli saldırılar için izin isteyebilirler

Macron ve Starmer’den son deneme: Biden'dan Rusya’ya uzun menzilli saldırılar için izin isteyebilirler

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in, ABD Başkanı Joe Biden'ı, başkanlık dönemi sona ermeden önce, İngiliz uzun menzilli... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T14:57+0300

2024-11-11T14:57+0300

2024-11-11T15:03+0300

ukrayna krizi

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fransa

abd

ukrayna

rusya

keir starmer

emmanuel macron

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The Telegraph’ın yazısında, Keir Starmer ve Emmanuel Macron’un ABD başkanlık seçimlerinin galibi Donald Trump'ın Washington’un Kiev’e desteğini azaltma planlarını engellemek için son bir girişimde bulunabileceği ifade edildi.Yazıda, “İngiliz ve Fransız liderleri, ABD’nin mevcut Başkanı Joe Biden'ı Rusya topraklarının derinliklerine Storm Shadow uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine izin vermeye ikna etme olasılığını değerlendirecek” dendi.Gazeteye konuşan bir kaynak, Londra'nın Biden'ın görev süresi dolmadan önce kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi planladığını söyledi.İngiliz hükümetinin, Biden'ın ayrılmadan önce saldırı yasağının kaldırılmasını dış politika mirasının bir parçası haline getirmek isteyeceğini umduğu ifade edilen yazıda şu yoruma yer verildi:Daha önce Telegraph, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarda İngiliz Storm Shadow'u kullanması için ABD'nin iznine ihtiyaç olduğunu, çünkü söz konusu füzelerin ABD sistemleriyle birlikte kullanıldığını bildirmişti.Starmer geçen hafta Londra'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Independent gazetesine göre, Ukrayna lideri, İngiltere Başbakanını Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılar konusunda tutumunu değiştirmeye ikna edemedi. Ancak İngiltere Başbakanlık Ofisi, Starmer ve Zelenskiy’in Ukrayna'nın kış öncesinde “mümkün olan en iyi konumda” olmasını sağlama ihtiyacı ve bununla ilgili zorluklar konusunda mutabık kaldıklarını bildirmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın yaptığı açıklamaya göre Biden, Trump'tan Ukrayna'ya yardımı kesmemesini isteyecek ve Kongre'yi dönemi sona ermeden Kiev'i desteklemek için daha fazla önlem alınması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/rusya-dis-istihbarat-abd-2025te-ukraynada-secimler-duzenleyerek-zelenskiyden-kurtulmak-istiyor-1090265977.html

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ingiltere, fransa, abd, ukrayna, rusya, keir starmer, emmanuel macron, joe biden, donald trump, vladimir zelenskiy, storm shadow, uzun menzilli füze, jake sullivan