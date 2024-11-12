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En acı veda: Beş kardeş yan yana toprağa verildi
En acı veda: Beş kardeş yan yana toprağa verildi
Sputnik Türkiye
İzmir'de evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden beş küçük çocuk yan yana toprağa verildi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T18:47+0300
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türkiye
izmir
yangın
selçuk
cenaze
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Türkiye, İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen beş küçük kardeşin evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Beş kardeş bugün yan yana son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı. Yangınla ilgili gözaltına alınan anne adliyeye sevk edilirken, cezaevinde bulunan baba özel izinle törene katıldı.İzmir Selçuk ilçesinde bir barakada yaşayan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeş evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Kağıt toplayarak ve hurda satarak geçimini sağlayan anne Melisa Akcan’ın, çocukları eve kilitleyip hurda satmaya gittiği, bu sırada elektrik sobasının devrildiği ve yangının bu şekilde çıktığı öğrenilmişti.Tabutları yan yana dizildi 5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu. 5 çocuğunun cesedini gören ve hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamazken, cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan, jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı. Baba Akcan, ellerindeki kelepçeler çözülerek, cenaze namazını gözyaşları içerisinde kıldı.Cenaze namazına Selçuklu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı. Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi. Öte yandan, hastanede bulunan ve gözaltında olan anne Melisa Akcan adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/izmirde-5-kardesin-hayatini-kaybettigi-yanginda-aci-ayrinti-komsulari-her-seyi-anlatti-1090295195.html
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izmir, yangın, selçuk, cenaze, ihmal, ihmalkarlık
izmir, yangın, selçuk, cenaze, ihmal, ihmalkarlık

En acı veda: Beş kardeş yan yana toprağa verildi

18:47 12.11.2024 (güncellendi: 18:57 12.11.2024)
© Mehmet Emin Mengüarslanİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Mehmet Emin Mengüarslan
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İzmir'de evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden beş küçük çocuk yan yana toprağa verildi.
Türkiye, İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen beş küçük kardeşin evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Beş kardeş bugün yan yana son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı. Yangınla ilgili gözaltına alınan anne adliyeye sevk edilirken, cezaevinde bulunan baba özel izinle törene katıldı.
İzmir Selçuk ilçesinde bir barakada yaşayan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeş evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Kağıt toplayarak ve hurda satarak geçimini sağlayan anne Melisa Akcan’ın, çocukları eve kilitleyip hurda satmaya gittiği, bu sırada elektrik sobasının devrildiği ve yangının bu şekilde çıktığı öğrenilmişti.
© Mehmet Emin Mengüarslanİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
İzmir
© Mehmet Emin Mengüarslan

Tabutları yan yana dizildi

5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu. 5 çocuğunun cesedini gören ve hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamazken, cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan, jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı. Baba Akcan, ellerindeki kelepçeler çözülerek, cenaze namazını gözyaşları içerisinde kıldı.
© Mehmet Emin Mengüarslanİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
İzmir
© Mehmet Emin Mengüarslan


Cenaze namazına Selçuklu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı. Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi. Öte yandan, hastanede bulunan ve gözaltında olan anne Melisa Akcan adliyeye sevk edildi.
İzmir yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
TÜRKİYE
İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangında acı ayrıntı: Komşuları her şeyi anlattı
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