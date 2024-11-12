https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/en-aci-veda-bes-kardes-yan-yana-topraga-verildi-1090313849.html

En acı veda: Beş kardeş yan yana toprağa verildi

En acı veda: Beş kardeş yan yana toprağa verildi

Sputnik Türkiye

İzmir'de evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden beş küçük çocuk yan yana toprağa verildi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T18:47+0300

2024-11-12T18:47+0300

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türkiye

izmir

yangın

selçuk

cenaze

ihmal

ihmalkarlık

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Türkiye, İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen beş küçük kardeşin evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Beş kardeş bugün yan yana son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı. Yangınla ilgili gözaltına alınan anne adliyeye sevk edilirken, cezaevinde bulunan baba özel izinle törene katıldı.İzmir Selçuk ilçesinde bir barakada yaşayan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeş evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Kağıt toplayarak ve hurda satarak geçimini sağlayan anne Melisa Akcan’ın, çocukları eve kilitleyip hurda satmaya gittiği, bu sırada elektrik sobasının devrildiği ve yangının bu şekilde çıktığı öğrenilmişti.Tabutları yan yana dizildi 5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu. 5 çocuğunun cesedini gören ve hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamazken, cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan, jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı. Baba Akcan, ellerindeki kelepçeler çözülerek, cenaze namazını gözyaşları içerisinde kıldı.Cenaze namazına Selçuklu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı. Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi. Öte yandan, hastanede bulunan ve gözaltında olan anne Melisa Akcan adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/izmirde-5-kardesin-hayatini-kaybettigi-yanginda-aci-ayrinti-komsulari-her-seyi-anlatti-1090295195.html

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