https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/iyi-partiden-istifa-eden-belediye-baskani-chpye-katilacak-1090281547.html

İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katılacak

İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katılacak

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T01:02+0300

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Eski İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yarın CHP grup toplantısında partiye üye olacak.31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yomra Belediye Başkanı seçildikten sonra İYİ Parti'den istifa ederek Bağımsız olarak yoluna devam eden Mustafa Bıyık yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında rozet takacağı Mustafa Bıyık eski CHP Trabzon Milletvekili Erdi Çakır'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.Mustafa Bıyık kimdir?Trabzon ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık 1981 yılında dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. 2019 ve 2024 yıllarında iki kez belediye başkanı seçildi. 2021 yılında silahlı saldırı olayı ile gündeme gelen Mustafa Bıyık suikaste uğramış ancak yara almamıştı.

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yomra belediyesi, mustafa bıyık, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, rozet, özgür özel, siyaset, siyaset gündemi