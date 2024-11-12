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İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katılacak
İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katılacak
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T01:02+0300
2024-11-12T01:02+0300
2024-11-12T01:02+0300
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Eski İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yarın CHP grup toplantısında partiye üye olacak.31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yomra Belediye Başkanı seçildikten sonra İYİ Parti'den istifa ederek Bağımsız olarak yoluna devam eden Mustafa Bıyık yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında rozet takacağı Mustafa Bıyık eski CHP Trabzon Milletvekili Erdi Çakır'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.Mustafa Bıyık kimdir?Trabzon ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık 1981 yılında dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. 2019 ve 2024 yıllarında iki kez belediye başkanı seçildi. 2021 yılında silahlı saldırı olayı ile gündeme gelen Mustafa Bıyık suikaste uğramış ancak yara almamıştı.
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yomra belediyesi, mustafa bıyık, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, rozet, özgür özel, siyaset, siyaset gündemi
yomra belediyesi, mustafa bıyık, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, rozet, özgür özel, siyaset, siyaset gündemi
İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katılacak
İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak. Eski CHP Trabzon Milletvekili Erdi Çakır tarafından duyurulan katılım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarınki grup toplantısında gerçekleşecek.
Eski İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yarın CHP grup toplantısında partiye üye olacak.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yomra Belediye Başkanı seçildikten sonra İYİ Parti'den istifa ederek Bağımsız olarak yoluna devam eden Mustafa Bıyık yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında rozet takacağı Mustafa Bıyık eski CHP Trabzon Milletvekili Erdi Çakır'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.
Trabzon ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık 1981 yılında dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. 2019 ve 2024 yıllarında iki kez belediye başkanı seçildi. 2021 yılında silahlı saldırı olayı ile gündeme gelen Mustafa Bıyık suikaste uğramış ancak yara almamıştı.