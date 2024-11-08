https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/eski-chp-izmir-milletvekili-selcuk-ayhan-hayatini-kaybetti-1090192188.html
Eski CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan hayatını kaybetti
Eski CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Selçuk Ayhan'ın ölüm haberini CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T15:26+0300
2024-11-08T15:26+0300
2024-11-08T15:27+0300
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Uzun yıllar CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunan eski CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, hayatını kaybetti. Ayhan, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi.Selçuk Ayhan, şeker yükselmesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ayhan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yücel, paylaşımında, "İzmir İl Eski Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Selçuk Ayhan'ı kaybettik. Beyefendi kişiliği ve nezaketi ile partimize uzun yıllar hizmet etmiş başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim. Örgütümüzün başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.Selçuk Ayhan kimdir?Selçuk Ayhan, 16 Kasım 1953 tarihinde Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu olan Ayhan, üniversite yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. 1978-1980 yılları arasında Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreterliği görevini üstlenen Ayhan, aynı zamanda proje ve şantiye mühendisliği yaptı. Kariyerinde Onursan Limited Şirketi'nde Teknik Müdürlük yapan Ayhan, sosyal alanda da aktif olarak Umurbey Altınoluk Spor Kulübü Başkanlığı'nı yürüttü.Siyasi kariyerine 1994 yerel seçimlerinde CHP'den Konak Belediye Başkan adayı olarak başlayan Ayhan, 2007 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den İzmir milletvekili seçildi.
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selçuk ayhan kimdir, selçuk ayhan nereli, selçuk ayhan kaç yaşındaydı, selçuk ayhan neden öldü, selçuk ayhan ölüm nedeni, selçuk ayhan son dakika
Eski CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan hayatını kaybetti
15:26 08.11.2024 (güncellendi: 15:27 08.11.2024)
Eski CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Selçuk Ayhan'ın ölüm haberini CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Selçuk Ayhan kimdir? Selçuk Ayhan neden öldü?
Uzun yıllar CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulunan eski CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, hayatını kaybetti. Ayhan, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi.
Selçuk Ayhan, şeker yükselmesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ayhan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yücel, paylaşımında, "İzmir İl Eski Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Selçuk Ayhan'ı kaybettik. Beyefendi kişiliği ve nezaketi ile partimize uzun yıllar hizmet etmiş başkanımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim. Örgütümüzün başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Selçuk Ayhan, 16 Kasım 1953 tarihinde Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu olan Ayhan, üniversite yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. 1978-1980 yılları arasında Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreterliği görevini üstlenen Ayhan, aynı zamanda proje ve şantiye mühendisliği yaptı. Kariyerinde Onursan Limited Şirketi'nde Teknik Müdürlük yapan Ayhan, sosyal alanda da aktif olarak Umurbey Altınoluk Spor Kulübü Başkanlığı'nı yürüttü.
Siyasi kariyerine 1994 yerel seçimlerinde CHP'den Konak Belediye Başkan adayı olarak başlayan Ayhan, 2007 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den İzmir milletvekili seçildi.