https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/israil-savunma-bakani-katz-savasin-hedeflerine-ulasilana-kadar-ateskes-yapilmayacak-1090282193.html

İsrail Savunma Bakanı Katz: Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacak

İsrail Savunma Bakanı Katz: Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacak

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'da hedefe ulaşılana kadar ateşkes yapılmayacağını ve Hizbullah'a nefes aldırılmayacağını açıkladı. İsrailli bakan... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T02:44+0300

2024-11-12T02:44+0300

2024-11-12T02:44+0300

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusu yetkilileriyle bir görüşme yaparak açıklamalarda bulundu.Katz'ın gündeminde Hizbullah ile çatışma ve İran ile yaşanan gerginlik vardı.İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam edeceğini söyleyen Katz 'savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar' Hizbullah ile ateşkes olmayacağını belirtti. İsrailli Bakan "Hizbullah'a nefes aldırılmayacak" dedi.Israel Katz'ın açıklamaları Lübnan'da Hizbullah ile ateşkes konusunda bir ilerleme olabileceği yönünde gelen iddiaların tersine oldu.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda 'belirli bir ilerleme kaydedildiğini' ifade etmişti.İsrail basınında çıkan haberlerde ise Başbakan Benyamin Netanyahu'ya yakınlığı bilinen İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği öne sürülmüştü.Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ise ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı iddia edilmişti.Ayrıca hava savunma tesislerine yönelik saldırıların ardından İran'ın zayıfladığını söyleyen Katz, "İran bugün nükleer tesislerine yapılacak olası bir saldırı karşısında her zamankinden daha savunmasız” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/abd-ordusu-suriyede-iranla-iliskili-hedefleri-vurdu-1090281667.html

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