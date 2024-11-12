https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/abd-ordusu-suriyede-iranla-iliskili-hedefleri-vurdu-1090281667.html
ABD ordusu: Suriye'de 'İran'la ilişkili' hedefleri vurduk
ABD ordusu: Suriye'de 'İran'la ilişkili' hedefleri vurduk
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaştığı bildiride ABD kuvvetlerinin Suriye'de İranlı gruplarla bağlantılı iki lokasyonda dokuz... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T01:38+0300
2024-11-12T01:38+0300
2024-11-12T02:07+0300
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suriye
iran
centcom
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
erik kurilla
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki İran destekli gruplarla ilişkili iki lokasyonda bulunan dokuz hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.Açıklamada, saldırıların son 24 saatte gerçekleşen saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiği iddia edildi. Ayrıca gerçekleştirilen saldırıların, 'İran destekli grupların gelecekteki olası saldırılarını engelleyeceği' amacıyla yapıldığı iddia edildi.CENTCOM Generali Michael Erik Kurilla'nın "Mesajımız net. Bölgedeki ABD ve koalisyon ortaklarına yönelik saldırılar asla tolere edilmeyecek. Personelimizi ve koalisyon ortaklarımızı korumak ve sorumsuz saldırılara yanıt vermek için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" sözleri de açıklamada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/israil-hava-kuvvetleri-samin-guney-banliyosunu-vurdu-saldirida-5-kisi-oldu-25-kisi-yaralandi-1090240236.html
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abd, suriye, iran, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), erik kurilla
abd, suriye, iran, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), erik kurilla
ABD ordusu: Suriye'de 'İran'la ilişkili' hedefleri vurduk
01:38 12.11.2024 (güncellendi: 02:07 12.11.2024)
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaştığı bildiride ABD kuvvetlerinin Suriye'de İranlı gruplarla bağlantılı iki lokasyonda dokuz hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki İran destekli gruplarla ilişkili iki lokasyonda bulunan dokuz hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.
Açıklamada, saldırıların son 24 saatte gerçekleşen saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiği iddia edildi. Ayrıca gerçekleştirilen saldırıların, 'İran destekli grupların gelecekteki olası saldırılarını engelleyeceği' amacıyla yapıldığı iddia edildi.
CENTCOM Generali Michael Erik Kurilla'nın "Mesajımız net. Bölgedeki ABD ve koalisyon ortaklarına yönelik saldırılar asla tolere edilmeyecek. Personelimizi ve koalisyon ortaklarımızı korumak ve sorumsuz saldırılara yanıt vermek için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" sözleri de açıklamada yer aldı.