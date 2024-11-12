https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/iranda-200-kadina-taciz-ve-tecavuzle-suclanan-adam-halka-acik-bir-alanda-idam-edildi-1090293019.html

İran'da 200 kadına taciz ve tecavüzle suçlanan adam halka açık bir alanda idam edildi

İran'da 200 kadına taciz ve tecavüzle suçlanan adam halka açık bir alanda idam edildi

Sputnik Türkiye

İran'da 200 kadına taciz ve tecavüzde bulunan kişi halka açık bir şekilde idam edildi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

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İran’ın Hemedan eyaletinde, 200’den fazla kadına yönelik cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından hüküm giyen A.S.‘nin idam cezası infaz edildi. Mehr Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, infaz sabah saatlerinde Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı’nda halka açık olarak gerçekleştirildi.Yaklaşık dokuz ay önce, çok sayıda kadının şikayetleri üzerine Hemedan Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda A.S., 200’den fazla kadına taciz ve tecavüz suçlarından suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Karar, yargıtay tarafından da onaylandı.

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Sputnik Türkiye

iran, iran devrim muhafızları, idam, idam cezası, idam referandumu, idam ipi, taciz, tecavüz, kadın, kadın cinayetleri