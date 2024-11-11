https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/selda-bagcan-viruse-yakalandi-son-hali-sevenlerini-uzdu-1090279792.html
Selda Bağcan virüse yakalandı: Son hali sevenlerini üzdü
Selda Bağcan virüse yakalandı: Son hali sevenlerini üzdü
Sputnik Türkiye
Amerika turnesine çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan virüse yakalandığı için konserlerini iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T22:15+0300
2024-11-11T22:15+0300
2024-11-11T22:15+0300
türkiye
selda bağcan
müzik
hastalık
bulaşıcı hastalık
konser
tedavi
virüs
hastane
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1970'li yıllardan beri Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri haline gelen Selda Bağcan virüse yakalandı.Amerika Birleşik Devletleri turnesine çıkan usta sanatçı Selda Bağcan'ın virüse yakalandığı açıklandı. Konserlerini iptal eden sanatçı yayınladığı videoda sevenlerinden özür diledi. Videoda bitkin ve yorgun hali korkuya neden olurken doktorlar dinlenmesi gerektiğini ifade etti.Selda Bağcan kimdir?1948 yılında Muğla'da dünyaya gelen Selda Bağcan Türk Halk Müziği ve Anadolu Rock yaparak Türkiye'de tanındı. Şarkılarında siyasete giren usta sanatçı protest müziğin temsilcisi haline geldi. Yüzüklerin Efendisi Frodo karakterini canlandıran oyuncu Elijah Wood'un kendisine hayran olduğunu açıklaması ile dünya gündemine girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230127/selda-bagcan-hic-incil-yakan-veya-yirtan-bir-musluman-gordunuz-mu-1066249253.html
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selda bağcan, müzik, hastalık, bulaşıcı hastalık, konser, tedavi, virüs, hastane
selda bağcan, müzik, hastalık, bulaşıcı hastalık, konser, tedavi, virüs, hastane
Selda Bağcan virüse yakalandı: Son hali sevenlerini üzdü
Amerika turnesine çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan virüse yakalandığı için konserlerini iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yayınladığı videoda sevenlerine seslenen usta sanatçının son hali yorgun görüntüsünü ele verdi.
1970'li yıllardan beri Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri haline gelen Selda Bağcan virüse yakalandı.
Amerika Birleşik Devletleri turnesine çıkan usta sanatçı Selda Bağcan'ın virüse yakalandığı açıklandı. Konserlerini iptal eden sanatçı yayınladığı videoda sevenlerinden özür diledi. Videoda bitkin ve yorgun hali korkuya neden olurken doktorlar dinlenmesi gerektiğini ifade etti.
1948 yılında Muğla'da dünyaya gelen Selda Bağcan Türk Halk Müziği ve Anadolu Rock yaparak Türkiye'de tanındı. Şarkılarında siyasete giren usta sanatçı protest müziğin temsilcisi haline geldi. Yüzüklerin Efendisi Frodo karakterini canlandıran oyuncu Elijah Wood'un kendisine hayran olduğunu açıklaması ile dünya gündemine girmişti.