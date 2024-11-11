https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/selda-bagcan-viruse-yakalandi-son-hali-sevenlerini-uzdu-1090279792.html

Selda Bağcan virüse yakalandı: Son hali sevenlerini üzdü

Selda Bağcan virüse yakalandı: Son hali sevenlerini üzdü

Sputnik Türkiye

Amerika turnesine çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan virüse yakalandığı için konserlerini iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

selda bağcan

müzik

hastalık

bulaşıcı hastalık

konser

tedavi

virüs

hastane

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1970'li yıllardan beri Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri haline gelen Selda Bağcan virüse yakalandı.Amerika Birleşik Devletleri turnesine çıkan usta sanatçı Selda Bağcan'ın virüse yakalandığı açıklandı. Konserlerini iptal eden sanatçı yayınladığı videoda sevenlerinden özür diledi. Videoda bitkin ve yorgun hali korkuya neden olurken doktorlar dinlenmesi gerektiğini ifade etti.Selda Bağcan kimdir?1948 yılında Muğla'da dünyaya gelen Selda Bağcan Türk Halk Müziği ve Anadolu Rock yaparak Türkiye'de tanındı. Şarkılarında siyasete giren usta sanatçı protest müziğin temsilcisi haline geldi. Yüzüklerin Efendisi Frodo karakterini canlandıran oyuncu Elijah Wood'un kendisine hayran olduğunu açıklaması ile dünya gündemine girmişti.

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selda bağcan, müzik, hastalık, bulaşıcı hastalık, konser, tedavi, virüs, hastane