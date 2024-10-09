https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/sila-bebegin-olumunun-ardindan-5-zanlinin-tutukluluk-haline-devam-karari-1089032951.html

Sıla bebeğin ölümünün ardından 5 zanlının tutukluluk haline devam kararı

Sıla bebeğin ölümünün ardından 5 zanlının tutukluluk haline devam kararı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da 1 aylık yaşam mücadelesini kaybeden ve yakınları tarafından toprağa verilen 2 yaşındaki Sıla bebekle ilgili yürütülen soruşturmada 5 zanlı hakkında... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T22:13+0300

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sıla

sıla bebek

tutuklu

türkiye

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili mahkeme 5 şüphelinin tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahlı olduğu 57 yaşındaki Sanlı Ö. , komşusu 32 yaşındaki Kani A. ve komşunun çocukları 14 yaşındaki G.A. ile 13 yaşındaki K.A. tutuklanmıştı.. Malkara Sulh Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler için 'tutukluluğun gözden geçirilmesi' işlemi yapıldı. Mahkeme 5 zanlının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.Cinsel istismar ve şiddete uğrayan ve 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/sila-bebek-son-yolculuguna-ugurlaniyor-cenazesi-yakinlarina-teslim-edildi-1088951746.html

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