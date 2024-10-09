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Sıla bebeğin ölümünün ardından 5 zanlının tutukluluk haline devam kararı
Sıla bebeğin ölümünün ardından 5 zanlının tutukluluk haline devam kararı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da 1 aylık yaşam mücadelesini kaybeden ve yakınları tarafından toprağa verilen 2 yaşındaki Sıla bebekle ilgili yürütülen soruşturmada 5 zanlı hakkında... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024-10-09T22:13+0300
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili mahkeme 5 şüphelinin tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahlı olduğu 57 yaşındaki Sanlı Ö. , komşusu 32 yaşındaki Kani A. ve komşunun çocukları 14 yaşındaki G.A. ile 13 yaşındaki K.A. tutuklanmıştı.. Malkara Sulh Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler için 'tutukluluğun gözden geçirilmesi' işlemi yapıldı. Mahkeme 5 zanlının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.Cinsel istismar ve şiddete uğrayan ve 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/sila-bebek-son-yolculuguna-ugurlaniyor-cenazesi-yakinlarina-teslim-edildi-1088951746.html
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sıla, sıla bebek, tutuklu
sıla, sıla bebek, tutuklu

Sıla bebeğin ölümünün ardından 5 zanlının tutukluluk haline devam kararı

22:13 09.10.2024
© İHASıla bebek
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© İHA
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Tekirdağ'da 1 aylık yaşam mücadelesini kaybeden ve yakınları tarafından toprağa verilen 2 yaşındaki Sıla bebekle ilgili yürütülen soruşturmada 5 zanlı hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili mahkeme 5 şüphelinin tutukluluk hallerine devam kararı verdi.
Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahlı olduğu 57 yaşındaki Sanlı Ö. , komşusu 32 yaşındaki Kani A. ve komşunun çocukları 14 yaşındaki G.A. ile 13 yaşındaki K.A. tutuklanmıştı..
Malkara Sulh Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler için 'tutukluluğun gözden geçirilmesi' işlemi yapıldı. Mahkeme 5 zanlının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Cinsel istismar ve şiddete uğrayan ve 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
TÜRKİYE
Sıla bebek son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenazesi yakınlarına teslim edildi
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