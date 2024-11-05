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Lavrov: Gazze krizinin çözümü Ortadoğu'daki durumun iyileşmesini sağlar
Lavrov: Gazze krizinin çözümü Ortadoğu'daki durumun iyileşmesini sağlar
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze krizinin çözülmesinin Ortadoğu'daki durumun iyileşmesine olanak sağlayacağını ifade etti. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T22:34+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e verdiği demeçte ABD'nin İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve tutukluların değişimi konusunda anlaşmaya varılmasına yönelik çabalarının çıkmaza girdiğini ve Gazze'deki durumun kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.Bölgesel çatışmanın giderek alevlendiğine dikkat çeken Lavrov, “Alevler Lübnan topraklarını sarmış durumda ve kıvılcımları Suriye, Irak ve hatta İran'a kadar ulaşıyor. Amerikalılar ve İngilizlerin İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik sert eylemlerine tepki veren Husi güçlerine karşı Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin seyrüsefer arterleri bölgesinde saldırgan eylemler başlatan çok uluslu bir deniz koalisyonu ‘kurdukları' ve bunun da bölgede büyük bir istikrarsızlığa yol açtığına değinmeden geçemeyiz” dedi.Lavrov, tüm bu süreçlerin katalizörünün Gazze Şeridi çevresindeki kriz olduğunu ve ne kadar çabuk çözülürse, Ortadoğu'daki durumun da o kadar çabuk iyileşmeye başlayacağını vurguladı.‘Rusya, NATO veya üye ülkelerinden herhangi birinden gelecek bir saldırı durumunda gerekli yanıtı verecektir’Rusya’nın NATO'yu, ittifakın ya da üyelerinin bazılarının Moskova'ya karşı saldırgan eylemlerde bulunmaları halinde okyanus ötesine saklanamayacakları konusunda uyardığını vurgulayan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:Moskova’nın NATO'nun Rusya'ya yönelik saldırgan politikasını uzun süredir gizlemediği gerçeğini görmezden gelemeyeceğini kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Kiev'in Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için Batı'nın uzun menzilli silahlarını kullanmaya başlaması halinde, bunun sadece Ukrayna'nın değil, NATO ülkelerinin de Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğine vurgu yapan Lavrov, şöyle devam etti:‘Ukrayna, Rusya’ya karşı yürütülen hibrit savaşın kilit unsuru olarak görülüyor’Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlatılan hibrit savaşın kilit unsuru olarak görüldüğünü belirten Lavrov, “ABD politikasının Rusya karşıtı ve Rusofobik yönelimi iç siyasi uzlaşıya dayanıyor ve iki partili bir yapıya sahip. Ukrayna, Rusya'ya karşı başlatılan hibrid savaşın kilit bir unsuru olarak görülüyor” dedi.Lavrov, seçim tartışmalarının hararetli ortamında ABD başkanlığı için yarışan her iki adayın söylediklerini ciddiye almanın bir anlamı olmadığını da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
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sergey lavrov, ortadoğu, gazze şeridi, filistin, israil, abd, ingiltere, aden körfezi, yemen, husi, koalisyon, ukrayna, avrupa, nato, uzun menzilli füze, moskova, vladimir putin
sergey lavrov, ortadoğu, gazze şeridi, filistin, israil, abd, ingiltere, aden körfezi, yemen, husi, koalisyon, ukrayna, avrupa, nato, uzun menzilli füze, moskova, vladimir putin

Lavrov: Gazze krizinin çözümü Ortadoğu'daki durumun iyileşmesini sağlar

22:34 05.11.2024
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze krizinin çözülmesinin Ortadoğu'daki durumun iyileşmesine olanak sağlayacağını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e verdiği demeçte ABD'nin İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve tutukluların değişimi konusunda anlaşmaya varılmasına yönelik çabalarının çıkmaza girdiğini ve Gazze'deki durumun kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.
Bölgesel çatışmanın giderek alevlendiğine dikkat çeken Lavrov, “Alevler Lübnan topraklarını sarmış durumda ve kıvılcımları Suriye, Irak ve hatta İran'a kadar ulaşıyor. Amerikalılar ve İngilizlerin İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik sert eylemlerine tepki veren Husi güçlerine karşı Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin seyrüsefer arterleri bölgesinde saldırgan eylemler başlatan çok uluslu bir deniz koalisyonu ‘kurdukları' ve bunun da bölgede büyük bir istikrarsızlığa yol açtığına değinmeden geçemeyiz” dedi.
Lavrov, tüm bu süreçlerin katalizörünün Gazze Şeridi çevresindeki kriz olduğunu ve ne kadar çabuk çözülürse, Ortadoğu'daki durumun da o kadar çabuk iyileşmeye başlayacağını vurguladı.

‘Rusya, NATO veya üye ülkelerinden herhangi birinden gelecek bir saldırı durumunda gerekli yanıtı verecektir’

Rusya’nın NATO'yu, ittifakın ya da üyelerinin bazılarının Moskova'ya karşı saldırgan eylemlerde bulunmaları halinde okyanus ötesine saklanamayacakları konusunda uyardığını vurgulayan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

Rakiplerimiz yanılgıya düşmemeli. NATO'nun veya ittifaka üye devletlerin ülkemize karşı saldırgan eylemlerde bulunmaları durumunda, Rusya'nın BM Şartı'nda yer alan meşru müdafaa ve güvenliğinisağlamada her türlü aracı kullanma hakkına uygun olarak gerekli misilleme tedbirleri alınacaktır. Ve hiç kimse Atlantik Okyanusu veya Manş Denizi'nin ötesinde rahat oturamayacaktır.

Moskova’nın NATO'nun Rusya'ya yönelik saldırgan politikasını uzun süredir gizlemediği gerçeğini görmezden gelemeyeceğini kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

İttifakın stratejilerinde Moskova, ‘güvenliğe yönelik en önemli ve doğrudan tehdit’ olarak tanımlanıyor ve NATO liderliği sürekli olarak Rusya'nın önümüzdeki yıllarda ittifakın üyesi olan bazı ülkelere saldırma planlarından bahsediyor. İttifak aynı zamanda Avrupa'nın askerileşmesini hızlandırıyor ve blok güçleri tatbikatlarda Moskova'ya karşı saldırı operasyonları düzenliyor.

Kiev'in Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için Batı'nın uzun menzilli silahlarını kullanmaya başlaması halinde, bunun sadece Ukrayna'nın değil, NATO ülkelerinin de Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğine vurgu yapan Lavrov, şöyle devam etti:

Eğer Kiev, Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için Batılı uzun menzilli silahlar kullanmaya başlarsa, bu sadece Ukrayna'nın değil, NATO ülkelerinin de Rusya ile açıktan savaştığı ve artık ‘paralı askerler’, ‘gönüllüler’, eğitmenler ve ‘yabancı bayrak altındaki’ diğer adamlarla ilgili gerçekleri gizlemekten çekinmediği anlamına gelecektir. Böyle bir durumda, Batılı liderlerin başarısız bir şekilde gizlemeye çalıştığı çatışmanın gerçek doğası da ortaya çıkacaktır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuya değindi. Ukraynalıların Batı'nın yüksek teknolojili uzun menzilli silahlarını kendi başlarına kullanamayacakları herkes tarafından bilinmeli. Bunun Batılı uzmanlar olmadan, NATO ülkelerinin uzay grubundan alınanlar da dahil olmak üzere, istihbarat verileri olmadan yapılması imkansız.

‘Ukrayna, Rusya’ya karşı yürütülen hibrit savaşın kilit unsuru olarak görülüyor’

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlatılan hibrit savaşın kilit unsuru olarak görüldüğünü belirten Lavrov, “ABD politikasının Rusya karşıtı ve Rusofobik yönelimi iç siyasi uzlaşıya dayanıyor ve iki partili bir yapıya sahip. Ukrayna, Rusya'ya karşı başlatılan hibrid savaşın kilit bir unsuru olarak görülüyor” dedi.
Lavrov, seçim tartışmalarının hararetli ortamında ABD başkanlığı için yarışan her iki adayın söylediklerini ciddiye almanın bir anlamı olmadığını da sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
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