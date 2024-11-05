Eğer Kiev, Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için Batılı uzun menzilli silahlar kullanmaya başlarsa, bu sadece Ukrayna'nın değil, NATO ülkelerinin de Rusya ile açıktan savaştığı ve artık ‘paralı askerler’, ‘gönüllüler’, eğitmenler ve ‘yabancı bayrak altındaki’ diğer adamlarla ilgili gerçekleri gizlemekten çekinmediği anlamına gelecektir. Böyle bir durumda, Batılı liderlerin başarısız bir şekilde gizlemeye çalıştığı çatışmanın gerçek doğası da ortaya çıkacaktır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuya değindi. Ukraynalıların Batı'nın yüksek teknolojili uzun menzilli silahlarını kendi başlarına kullanamayacakları herkes tarafından bilinmeli. Bunun Batılı uzmanlar olmadan, NATO ülkelerinin uzay grubundan alınanlar da dahil olmak üzere, istihbarat verileri olmadan yapılması imkansız.