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İç karışıklığın devam ettiği Haiti'de Başbakan Conille, iktidar konseyi tarafından görevden alındı
İç karışıklığın devam ettiği Haiti'de Başbakan Conille, iktidar konseyi tarafından görevden alındı
Sputnik Türkiye
Haiti'de devam eden iç karışıklık siyasete de yansıdı. Haiti Başbakanı Garry Conille, göreve gelmesinin üzerinden altı ay geçmeden ülkenin iktidar konseyi... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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ABD basınının Haiti resmi gazetesine dayandırdığı haberinde, 6 aydır görevde olan Başbakan Garry Conille'in ülkeyi yöneten iktidar konseyi tarafından görevden alındığı ve yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'in atandığı açıklandı.Haiti'de iç karışıklık devam ederken göreve gelen Başbakan Conille, daha önce UNICEF'in Latin Amerika ve Karayipler ofisini yönetiyordu. Conille, ülkeyi çetelerin başını çektiği bir güvenlik krizinden çıkarmak üzere göreve getirilmişti ve 2016'dan bu yana ülkede yapılacak ilk devlet başkanlığı seçimlerine zemin hazırlaması bekleniyordu. 9 Kasım'da seçim toplantısına katılmıştıBaşbakan Conille en son 9 Kasım Cumartesi günü, başkent Port-au-Prince'de düzenlenen iktidar konseyinin seçim toplantısına katılmıştı. Toplantıda 7 Şubat 2026'da düzenlenmesi beklenen seçimler ele alınmıştı. Toplantıda konuşan Conille "İçinde bulunduğumuz çıkmazı kırmak istiyorsak siyasi süreç olmazsa olmazdır. Bu ülkeye 7 Şubat 2026'da sadece yeni bir hükümet değil, aynı zamanda bu hükümetin işini yapmasını sağlayacak pratik araçları da kesinlikle vermeliyiz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221021/abd-ve-kanadadan-askeri-mudahale-latin-amerikada-yeni-hedef-haiti-mi-1062579158.html
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haiti, alix didier fils-aime, garry conille, haiti başbakanı

İç karışıklığın devam ettiği Haiti'de Başbakan Conille, iktidar konseyi tarafından görevden alındı

10:36 11.11.2024
© Fotoğrafİç karışıklığın devam ettiği Haiti'de Başbakan Conille, iktidar konseyi tarafından görevden alındı
İç karışıklığın devam ettiği Haiti'de Başbakan Conille, iktidar konseyi tarafından görevden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Fotoğraf
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Haiti'de devam eden iç karışıklık siyasete de yansıdı. Haiti Başbakanı Garry Conille, göreve gelmesinin üzerinden altı ay geçmeden ülkenin iktidar konseyi tarafından görevden alındı. Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'nin atandığı ileri sürüldü.
ABD basınının Haiti resmi gazetesine dayandırdığı haberinde, 6 aydır görevde olan Başbakan Garry Conille'in ülkeyi yöneten iktidar konseyi tarafından görevden alındığı ve yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'in atandığı açıklandı.
Haiti'de iç karışıklık devam ederken göreve gelen Başbakan Conille, daha önce UNICEF'in Latin Amerika ve Karayipler ofisini yönetiyordu. Conille, ülkeyi çetelerin başını çektiği bir güvenlik krizinden çıkarmak üzere göreve getirilmişti ve 2016'dan bu yana ülkede yapılacak ilk devlet başkanlığı seçimlerine zemin hazırlaması bekleniyordu.

9 Kasım'da seçim toplantısına katılmıştı

Başbakan Conille en son 9 Kasım Cumartesi günü, başkent Port-au-Prince'de düzenlenen iktidar konseyinin seçim toplantısına katılmıştı. Toplantıda 7 Şubat 2026'da düzenlenmesi beklenen seçimler ele alınmıştı. Toplantıda konuşan Conille "İçinde bulunduğumuz çıkmazı kırmak istiyorsak siyasi süreç olmazsa olmazdır. Bu ülkeye 7 Şubat 2026'da sadece yeni bir hükümet değil, aynı zamanda bu hükümetin işini yapmasını sağlayacak pratik araçları da kesinlikle vermeliyiz" demişti.
Haiti - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
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