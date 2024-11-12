https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/fareler-kara-yolunu-istila-etti-bildigimiz-farelerden-degillerdi-1090286664.html

Fareler kara yolunu istila etti: 'Bildiğimiz farelerden değillerdi'

Fareler kara yolunu istila etti: 'Bildiğimiz farelerden değillerdi'

Sputnik Türkiye

Hatay'da tahıl yüklü araçlardan dökülen tahıllarla beslenen yüzlerce fare kara yolunu adeta istila etti. Yoldan geçen fareleri görenler "Bildiğimiz farelerden... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T09:58+0300

2024-11-12T09:58+0300

2024-11-12T09:58+0300

türkiye

hatay

fare

karayolu

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Hatay'da kara yolu kenarında fare yoğunluğu dikkat çekti. Farelerin tahıl yüklü kamyonlardan dökülenlerle beslendikleri tahmin ediliyor.İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde E-5 kara yolu üzerine tahıl yüklü araçlardan dökülen tahıllar farelere yem oldu. Sayıları binleri bulan fareler adeta bölgeyi istila etti.'Sayıları çok fazlaydı'Yol kenarındaki fare istilasını gören Sultan Doğan, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini dile getirdi.İlk kez bu kadar fareyi bir arada gördüğünü dile getiren 53 yaşındaki Sultan Doğan, "Osmaniye'den İskenderun'a gidiyordum, yol kenarında fareleri gördüm. Sayıları oldukça fazlaydı, yani beni en çok şaşırtan şey o kadar fareyi bir arada ilk defa görmem oldu. Fareler bir iki tane değil neredeyse kabile kurmuşlar gibi sayıları çok fazlaydı. Sanırım oradaki yiyeceklerden dolayı yuvaları da orada. Sanırım o civarda tahıllar yola dökülüyor kurutmalık olarak, orada da fareler bundan faydalanıyor. Bildiğimiz farelerden değillerdi, artık bayağı bir büyümüşler tahıllardan dolayı kedi yavrusu kadar kocaman olmuşlardı. Aslında ben farelerden çok korkmuyorum ama buna biraz tiksindim, insan ister istemez kemirgen olduğu için saldırma riski de var elbette ki korkuyoruz bu yüzden. Fareleri teker teker saymadım ama sayıları 50'nin üzerinde gibiydi, o kadar çoktu” ifadelerini kullandı.

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