https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/icecek-zannetti-fare-zehri-icti-genc-adam-yogun-bakima-alindi-1089259116.html
İçecek zannetti fare zehri içti: Genç adam yoğun bakıma alındı
İçecek zannetti fare zehri içti: Genç adam yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan Serdar A. dolapta farkettiği içeceği içmeye başladı. İçeceğin fare zehri olduğunu farkeden 24 yaşındaki genç adam Osmancık... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T17:56+0300
2024-10-15T17:56+0300
2024-10-15T17:58+0300
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gazlı içecek
şekerli içecek
alkolsüz içecek
alkollü içecek
gıda
zehir
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Çorum’un Osmancık ilçesi Yaylabaşı köyünde ikamet eden Serdar A. isimli genç, yanlışlıkla fare zehri içtiğini fark edince Osmancık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.Çorum'da dolaptaki içeceği içen 24 yaşındaki Serdar A. fare zehri olduğunu fark edince hastaneye başvurdu. İlk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.Fare zehrinin insanlara etkisi nedir?Uzmanlar, bir insan yanlışlıkla fare zehri içerse ciddiyetine ve miktarına bağlı olarak ölüm riski taşıyabileceğini açıkladı. Zehrin alındıktan sonra, belirtilerin genellikle birkaç saat ile birkaç gün içinde ortaya çıkabileceğini belirten doktorlar; şiddetli karın ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kanama ve zayıflık olabileceğini ifade etti. Doktorlar hastanede zehirlenen kişilere panzehir olarak K1 vitamini verileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bu-hoparlor-sayesinde-rahatsiz-edici-insanlar-sessize-alinabilecek-1089254570.html
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fare zehri, içecek, gazlı içecek, şekerli içecek, alkolsüz içecek, alkollü içecek, gıda, zehir, zehirlenme, zehirli, çorum, hastane
fare zehri, içecek, gazlı içecek, şekerli içecek, alkolsüz içecek, alkollü içecek, gıda, zehir, zehirlenme, zehirli, çorum, hastane
İçecek zannetti fare zehri içti: Genç adam yoğun bakıma alındı
17:56 15.10.2024 (güncellendi: 17:58 15.10.2024)
Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan Serdar A. dolapta farkettiği içeceği içmeye başladı. İçeceğin fare zehri olduğunu farkeden 24 yaşındaki genç adam Osmancık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Çorum’un Osmancık ilçesi Yaylabaşı köyünde ikamet eden Serdar A. isimli genç, yanlışlıkla fare zehri içtiğini fark edince Osmancık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Çorum'da dolaptaki içeceği içen 24 yaşındaki Serdar A. fare zehri olduğunu fark edince hastaneye başvurdu. İlk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Fare zehrinin insanlara etkisi nedir?
Uzmanlar, bir insan yanlışlıkla fare zehri içerse ciddiyetine ve miktarına bağlı olarak ölüm riski taşıyabileceğini açıkladı. Zehrin alındıktan sonra, belirtilerin genellikle birkaç saat ile birkaç gün içinde ortaya çıkabileceğini belirten doktorlar; şiddetli karın ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kanama ve zayıflık olabileceğini ifade etti. Doktorlar hastanede zehirlenen kişilere panzehir olarak K1 vitamini verileceğini açıkladı.