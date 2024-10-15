https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/icecek-zannetti-fare-zehri-icti-genc-adam-yogun-bakima-alindi-1089259116.html

İçecek zannetti fare zehri içti: Genç adam yoğun bakıma alındı

İçecek zannetti fare zehri içti: Genç adam yoğun bakıma alındı

Sputnik Türkiye

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan Serdar A. dolapta farkettiği içeceği içmeye başladı. İçeceğin fare zehri olduğunu farkeden 24 yaşındaki genç adam Osmancık... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T17:56+0300

2024-10-15T17:56+0300

2024-10-15T17:58+0300

türkiye

fare zehri

içecek

gazlı içecek

şekerli içecek

alkolsüz içecek

alkollü içecek

gıda

zehir

zehirlenme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064553038_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ac576c3f6c039e67c285c40a42997d67.jpg

Çorum’un Osmancık ilçesi Yaylabaşı köyünde ikamet eden Serdar A. isimli genç, yanlışlıkla fare zehri içtiğini fark edince Osmancık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.Çorum'da dolaptaki içeceği içen 24 yaşındaki Serdar A. fare zehri olduğunu fark edince hastaneye başvurdu. İlk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.Fare zehrinin insanlara etkisi nedir?Uzmanlar, bir insan yanlışlıkla fare zehri içerse ciddiyetine ve miktarına bağlı olarak ölüm riski taşıyabileceğini açıkladı. Zehrin alındıktan sonra, belirtilerin genellikle birkaç saat ile birkaç gün içinde ortaya çıkabileceğini belirten doktorlar; şiddetli karın ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kanama ve zayıflık olabileceğini ifade etti. Doktorlar hastanede zehirlenen kişilere panzehir olarak K1 vitamini verileceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bu-hoparlor-sayesinde-rahatsiz-edici-insanlar-sessize-alinabilecek-1089254570.html

türkiye

çorum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fare zehri, içecek, gazlı içecek, şekerli içecek, alkolsüz içecek, alkollü içecek, gıda, zehir, zehirlenme, zehirli, çorum, hastane