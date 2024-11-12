https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/eski-belediye-baskani-osman-nuri-civelek-golette-olu-bulundu-1090300050.html
Eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu
Eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Azdavay eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek, bölgedeki gölette ölü bulundu. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T13:30+0300
2024-11-12T13:30+0300
2024-11-12T13:30+0300
türkiye
kastamonu
osman nuri civelek
belediye başkanı
şüpheli ölüm
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında 20 yıl belediye başkanlığı yapan ve son seçimi kaybeden Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eski belediye başkanı Civelek'ten haber alamayan yakınları dün kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.Önce aracı bulunduÇalışmalar sonucunda Civelek'in aracı, Suğla Yaylası'nda bulundu. Ekipler, yayladaki gölette yaptıkları aramada, Civelek'in cesedine ulaştı. Bot yardımıyla sudan çıkarılan Civelek'in cenazesi, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, Civelek'in otomobilinde inceleme yaptı. Civelek'in ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.20 yıl başkanlık yaptı son seçimi kaybettiEvli ve 3 çocuk babası Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bahceli-soylediklerimizin-arkasindayiz-diyerek-mesaj-verdi-gelecek-secimlerin-degil-gelecek-1090292221.html
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Eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu
Azdavay eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek, bölgedeki gölette ölü bulundu.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında 20 yıl belediye başkanlığı yapan ve son seçimi kaybeden Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eski belediye başkanı Civelek'ten haber alamayan yakınları dün kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda Civelek'in aracı, Suğla Yaylası'nda bulundu. Ekipler, yayladaki gölette yaptıkları aramada, Civelek'in cesedine ulaştı. Bot yardımıyla sudan çıkarılan Civelek'in cenazesi, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, Civelek'in otomobilinde inceleme yaptı. Civelek'in ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
20 yıl başkanlık yaptı son seçimi kaybetti
Evli ve 3 çocuk babası Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.