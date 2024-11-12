https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/eski-belediye-baskani-osman-nuri-civelek-golette-olu-bulundu-1090300050.html

Eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu

Eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Azdavay eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek, bölgedeki gölette ölü bulundu. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T13:30+0300

2024-11-12T13:30+0300

2024-11-12T13:30+0300

türkiye

kastamonu

osman nuri civelek

belediye başkanı

şüpheli ölüm

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında 20 yıl belediye başkanlığı yapan ve son seçimi kaybeden Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eski belediye başkanı Civelek'ten haber alamayan yakınları dün kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.Önce aracı bulunduÇalışmalar sonucunda Civelek'in aracı, Suğla Yaylası'nda bulundu. Ekipler, yayladaki gölette yaptıkları aramada, Civelek'in cesedine ulaştı. Bot yardımıyla sudan çıkarılan Civelek'in cenazesi, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, Civelek'in otomobilinde inceleme yaptı. Civelek'in ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.20 yıl başkanlık yaptı son seçimi kaybettiEvli ve 3 çocuk babası Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.

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