Bahçeli 'söylediklerimizin arkasındayız' diyerek mesaj verdi: 'Gelecek seçimlerin değil gelecek nesillerin hesabındayız'

Biz, ABD’deki seçime Türkiye merkezli bakıyoruz. Kimin kazanıp kaybettiğinden çok ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl bir boyut alacağıyla ilgili analiz yapıyoruz. Trump’ın ilk döneminden farklı bir profil sergilemesi iki ülkenin de hayrınadır. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. Sürekli değişkenlik gösteren, pek çok parametreye bağlı olan ülkeler arası ilişkilerin küresel adalete uygunluğu temel bir kriterdir. Trump’ın göreve gelir gelmez, İsrail ile Filistin arasında barışı mı yoksa soykırımı mı destekleyeceği, Suriye’den Amerikan askerlerini çekip çekmeyeceğinin yanı sıra, PKK/YPG/PYD terör örgütlerine nasıl bakacağı, Kıbrıs meselesi etrafında uluslararası hukukun yanında durup durmayacağı, ülkemizi isabetli ve hakkaniyetli okuyup okumayacağı belli olacak, bizim de tavrımız bu vesileyle tecelli edecektir. ABD ile temiz bir sayfa açılmalı. Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek sorun yoktur. Türkiye dönem dönem sorgulasak da bir NATO üyesidir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülkedir. Her ülkenin bağımsızlığına, egemenlikle örtüşen çıkarlarına saygımız tamdır. Ancak başka saygıyı başkalarından görmek de en tabii hakkımızdır.