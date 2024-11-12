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Bahçeli 'görüş ayrılığı' sorusuna 'basın mensubu kardeşlerim' diyerek sert tepki gösterdi: 'Mesleğini bırak'
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Bahçeli 'söylediklerimizin arkasındayız' diyerek mesaj verdi: 'Gelecek seçimlerin değil gelecek nesillerin hesabındayız'
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MHP lideri Bahçeli, "Yaptığımız söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Gelecek seçimlerin değil gelecek nesillerin hesabındayız" dedi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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Bahçeli 'söylediklerimizin arkasındayız' diyerek mesaj verdi: 'Gelecek seçimlerin değil gelecek nesillerin hesabındayız'

11:09 12.11.2024 (güncellendi: 11:19 12.11.2024)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, "Yaptığımız söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Gelecek seçimlerin değil gelecek nesillerin hesabındayız" dedi.
MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Hiçbir terörist için emniyetli alan kalmamıştır.
Silah varsa siyaset yoktur, ihanet varsa demokrasi yoktur, şiddet varsa barış dili kurudur.
Bize akıldanelik yapanlar, ileri geri konuşanlar fırsatçı kurnazlığı ile sonuç alacaklardır.
Yaptığımız söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Gelecek seçimlerin hesabını değil gelecek nesillerin hesabındayız.
Oy artıyor, oy azalıyormuş, seçim endişesi ile başımızı kuma gömmeyiz.
Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir. Gayemiz ve gayretimiz buna yöneliktir.
Belediye başkanlarının görevden uzaklaşması ile CHP ile DEM'in nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü belgelendi.

CHP'li belediyelere konser eleştirisi

CHP'li belediyelerin müzikli eğlence ve konser şölenlerine hazine kaynaklarını peşkeş çekmeleri, israfa gömülmeleri, vatandaşa bir tas çorbayı reva görmeleri, maskeyi düşüren kepazeliktir. Bir sanatçıya ödenen para 69 milyon değil de 45 milyon liraymış, bu kafa normal bir kafa değildir. Suçluların telaşı ile kıvrananların şifreli özrü kabahatinden beter.

Bahçeli'den Trump yorumu

ABD’de yapılan başkanlık seçimi, bu seçimde ikinci defa seçilen Trump’ın ne yapacağı, nasıl bir politika takip edeceği tartışmaların ağırlık merkezindedir. Türkiye’de bazı çevrelerin fil ile eşek arasına sıkışıp kalmaları, Trump’ın seçilmesinden dolayı karalar bağlamaları, Harris’in kaybedeşinden dolayı yas tutacak noktaya gelmeleri garabettir. Biden’ın içimizdeki işbirlikçileriyle dayanışma halinde, sayın Cumhurbaşkanımızı seçimle değiştirip devirme planları şimdi tuzla buz olmuştur.

Bahçeli ABD seçimlerini değerlendirdi

Biz, ABD’deki seçime Türkiye merkezli bakıyoruz. Kimin kazanıp kaybettiğinden çok ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl bir boyut alacağıyla ilgili analiz yapıyoruz. Trump’ın ilk döneminden farklı bir profil sergilemesi iki ülkenin de hayrınadır. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. Sürekli değişkenlik gösteren, pek çok parametreye bağlı olan ülkeler arası ilişkilerin küresel adalete uygunluğu temel bir kriterdir. Trump’ın göreve gelir gelmez, İsrail ile Filistin arasında barışı mı yoksa soykırımı mı destekleyeceği, Suriye’den Amerikan askerlerini çekip çekmeyeceğinin yanı sıra, PKK/YPG/PYD terör örgütlerine nasıl bakacağı, Kıbrıs meselesi etrafında uluslararası hukukun yanında durup durmayacağı, ülkemizi isabetli ve hakkaniyetli okuyup okumayacağı belli olacak, bizim de tavrımız bu vesileyle tecelli edecektir. ABD ile temiz bir sayfa açılmalı. Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek sorun yoktur. Türkiye dönem dönem sorgulasak da bir NATO üyesidir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülkedir. Her ülkenin bağımsızlığına, egemenlikle örtüşen çıkarlarına saygımız tamdır. Ancak başka saygıyı başkalarından görmek de en tabii hakkımızdır.
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