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Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: 'Yöneticiler çok isteseydi Galatasaray'da kalabilirdik'
Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: 'Yöneticiler çok isteseydi Galatasaray'da kalabilirdik'
Sputnik Türkiye
Emre Belözoğlu, Okan Buruk ile birlikte Galatasaray'dan ayrılıp Inter'e transfer oldukları döneme ilişkin konuştu ve "Avrupa'daki başarılardan sonra çok ciddi... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024-11-12T17:12+0300
spor
emre belözoğlu
galatasaray
okan buruk
inter
inter
transfer
fenerbahçe
aziz yıldırım
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Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan ayrıldığı sürece ilişkin Okan Buruk'la geçirdiği Inter sürecini anlattı ve "Yöneticiler özelinde değerlendirmek istemiyorum ama onlar çok isteseydi biz Galatasaray'da kalırdık o dönem" dedi. 'Galatasaray'da kalabilirdik'Kafa Sports YouTube kanalına konuk olan Belözoğlu, özellikle Galatasaray'dan ayrılık süreci ile ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu:'3 Temmuz sürecinde çok büyük acılar çektik'Fenerbahçe kulübünün 3 Temmuz sürecini anlatan Belözoğlu, 'sıkıntısını biz çektik, sefasını başkaları sürdü' dedi ve Aziz Yıldırım'ın başında olduğu dönemi şu sözlerle anlattı:
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Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: 'Yöneticiler çok isteseydi Galatasaray'da kalabilirdik'
17:10 12.11.2024 (güncellendi: 17:12 12.11.2024)
Emre Belözoğlu, Okan Buruk ile birlikte Galatasaray'dan ayrılıp Inter'e transfer oldukları döneme ilişkin konuştu ve "Avrupa'daki başarılardan sonra çok ciddi teklifler geliyordu. Yöneticiler özelinde değerlendirmek istemiyorum ama onlar çok isteseydi biz Galatasaray'da kalırdık o dönem" dedi.
Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan ayrıldığı sürece ilişkin Okan Buruk'la geçirdiği Inter sürecini anlattı ve "Yöneticiler özelinde değerlendirmek istemiyorum ama onlar çok isteseydi biz Galatasaray'da kalırdık o dönem" dedi.
'Galatasaray'da kalabilirdik'
Kafa Sports YouTube kanalına konuk olan Belözoğlu, özellikle Galatasaray'dan ayrılık süreci ile ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu:
"Inter o dönem Okan ağabeyi de izledi beni de izledi. Aslında Okan ağabeyin transferi biraz sonradan gelişti. Beni 1 sene izlediler, Okan ağabeyi 2 maç izleyip 'Emre'den daha iyi oyuncu bulduk' demişler. O benimle beraber 2 sene kaldı, sonra Beşiktaş'a döndü. Benden ondan sonra 1.5 sene daha kaldım Inter'de. Inter transferi süreci bizim için çok zorlayıcı olmuştu o dönemde. Galatasaray'da kalabilirdik o dönemde ama Avrupa'daki başarılardan sonra çok ciddi teklifler geliyordu. Yöneticiler özelinde değerlendirmek istemiyorum ama onlar çok isteseydi biz Galatasaray'da kalırdık o dönem."
'3 Temmuz sürecinde çok büyük acılar çektik'
Fenerbahçe kulübünün 3 Temmuz sürecini anlatan Belözoğlu, 'sıkıntısını biz çektik, sefasını başkaları sürdü' dedi ve Aziz Yıldırım'ın başında olduğu dönemi şu sözlerle anlattı:
"3 Temmuz dönemini yaşadığım için kendimi hep değerli hissettim. Bazen insanlar unutabiliyorlar, belki de Allah'ın insana verdiği en büyük nimettir unutmak. 3 Temmuz; Fenerbahçe'nin, koca çınarın en zor dönemlerinden biriydi. Belki de en zoruydu. O dönemde bayrak tutan kişi (Aykut Kocaman) ve bayrağı tutmasına yardımcı olan oyuncular arkasında. Bu fotoğrafı çok önemli buluyorum. Yönetici büyüklerimizi, Aziz Yıldırım'ı ziyaret sonrası bu, cezaevi çıkışı... Çok sıkıntılıydı, cefası bizimdi ama sonra sefasını birileri sürdü. Herkes kendine bir pay çıkardı. Ben o iş olduğunda, Fenerbahçe'ye bu büyük operasyon yapıldığında orada futbolcuydum. Çok büyük acılar çektik."