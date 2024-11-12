Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: 'Yöneticiler çok isteseydi Galatasaray'da kalabilirdik'

"Inter o dönem Okan ağabeyi de izledi beni de izledi. Aslında Okan ağabeyin transferi biraz sonradan gelişti. Beni 1 sene izlediler, Okan ağabeyi 2 maç izleyip 'Emre'den daha iyi oyuncu bulduk' demişler. O benimle beraber 2 sene kaldı, sonra Beşiktaş'a döndü. Benden ondan sonra 1.5 sene daha kaldım Inter'de. Inter transferi süreci bizim için çok zorlayıcı olmuştu o dönemde. Galatasaray'da kalabilirdik o dönemde ama Avrupa'daki başarılardan sonra çok ciddi teklifler geliyordu. Yöneticiler özelinde değerlendirmek istemiyorum ama onlar çok isteseydi biz Galatasaray'da kalırdık o dönem."