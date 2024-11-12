https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/elektronik-oylama-sistemi-mi-geliyor-ysk-baskani-yenerden-aciklama-1090303783.html
Elektronik oylama sistemi mi geliyor? YSK Başkanı Yener'den açıklama
Elektronik oylama sistemi mi geliyor? YSK Başkanı Yener'den açıklama
Sputnik Türkiye
YSK Başkanı Ahmet Yener’in ‘elektronik seçim sistemi’yle ilgili açıklamaları gündeme getirildi. Yener’in "Elektronik oylama sistemiyle ilgili tüm... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T14:27+0300
2024-11-12T14:27+0300
2024-11-12T14:30+0300
politika
seçim
elektronik
ahmet yener
oylama
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TV100 programcısı Sinan Burhan, YSK Başkanı Ahmet Yener’in kendisine yaptığı açıklamayı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında paylaştı. Sinan Burhan, Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini aktardı.Sinan Burhan açıklamasında şunları söyledi:"Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır. Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor."YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklamasıYSK Başkanı daha önce de şunları kaydetmişti:"Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var. Buradan edindiğimiz izlenimlerle birlikte, elektronik seçim sistemiyle ilgili dünyanın değişik yerlerindeki sistemleri de inceleyip ona göre Türkiye koşullarına uygun olanın ne olduğunu değerlendireceğiz. Tabii son nokta, bu konuda yasal düzenleme gerektiren bir husus. Biz sadece kurum olarak buna ilişkin ön çalışmalarımızı yapacağız. Takdir nihayetinde parlamentonundur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kredi-karti-borclarinda-odeme-kolayligi-saglanacak-mi-kamu-bankasindan-ilk-adim-geldi-1090302341.html
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seçim, elektronik, ahmet yener, oylama
seçim, elektronik, ahmet yener, oylama
Elektronik oylama sistemi mi geliyor? YSK Başkanı Yener'den açıklama
14:27 12.11.2024 (güncellendi: 14:30 12.11.2024)
YSK Başkanı Ahmet Yener’in ‘elektronik seçim sistemi’yle ilgili açıklamaları gündeme getirildi. Yener’in "Elektronik oylama sistemiyle ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. TBMM’de karar" dediği aktarıldı.
TV100 programcısı Sinan Burhan, YSK Başkanı Ahmet Yener’in kendisine yaptığı açıklamayı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında paylaştı. Sinan Burhan, Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini aktardı.
Sinan Burhan açıklamasında şunları söyledi:
"Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır. Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor."
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı daha önce de şunları kaydetmişti:
"Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var. Buradan edindiğimiz izlenimlerle birlikte, elektronik seçim sistemiyle ilgili dünyanın değişik yerlerindeki sistemleri de inceleyip ona göre Türkiye koşullarına uygun olanın ne olduğunu değerlendireceğiz. Tabii son nokta, bu konuda yasal düzenleme gerektiren bir husus. Biz sadece kurum olarak buna ilişkin ön çalışmalarımızı yapacağız. Takdir nihayetinde parlamentonundur."