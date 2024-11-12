https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ekimde-opecin-petrol-uretimi-gunde-yaklasik-500-bin-varil-artti--1090306596.html

Ekim'de OPEC'in petrol üretimi günde yaklaşık 500 bin varil arttı

Ekim'de OPEC'in petrol üretimi günde yaklaşık 500 bin varil arttı

Sputnik Türkiye

OPEC'in petrol üretimi ekimde günlük 466 bin varil arttı. Artışta en çok Libya öne çıkarken, üretimi azaltan ülke ise İran oldu. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T15:22+0300

2024-11-12T15:22+0300

2024-11-12T15:22+0300

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ekim ayı ham petrol üretimi, bir önceki aya göre günlük 466 bin varil artarak 26 milyon 530 bin varile ulaştı. OPEC’in aylık petrol piyasası raporuna göre, ekim ayında üretim artışında başı çeken ülke Libya oldu. Libya’nın ham petrol üretimi günlük 556 bin varil artarak 1 milyon 96 bin varile çıktı. Buna karşılık, İran’da üretim günlük 68 bin varil düşerek 3 milyon 259 bin varile geriledi.Suudi Arabistan, OPEC’in en büyük petrol üreticisi olarak ekimde günlük 4 bin varillik bir artışla 8 milyon 968 bin varil üretim gerçekleştirdi. Küresel petrol sondaj kule sayısı ise ekim ayında 4 kule artarak 1825’e ulaştı. Aynı dönemde, OPEC ülkelerine ait sondaj kulelerinin sayısı ise 5 azalarak 436 oldu.OPEC, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü günlük 107 bin varil aşağı çekti. Küresel petrol talebinin, geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 800 bin varil artarak 104 milyon varil düzeyine ulaşması bekleniyor. OECD ülkelerinde bu yıl talebin günlük 200 bin varil, OECD dışındaki ülkelerde ise 1 milyon 700 bin varil artacağı tahmin ediliyor. 2025’te ise küresel talebin günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 105 milyon 600 bin varile ulaşması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/libyada-petrol-uretimi-son-12-yilin-en-yuksek-seviyesine-cikti--1089916165.html

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