https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/libyada-petrol-uretimi-son-12-yilin-en-yuksek-seviyesine-cikti--1089916165.html

Libya'da petrol üretimi son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Libya'da petrol üretimi son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Sputnik Türkiye

Libya, günlük petrol üretiminin son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T10:46+0300

2024-11-01T10:46+0300

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dünya

libya

libya temsilciler meclisi

libya ulusal ordusu (luo)

libya ulusal birlik hükümeti

libya ulusal ordusu

libya ulusal petrol şirketi (noc)

libya başkanlık konseyi

abdulhamid dibeybe

petrol

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin günlük petrol üretiminin son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'nın bugünkü ham petrol üretiminin 1 milyon 363 bin varil olduğunu bildirdi. Bugün üretilen ham petrolün son 12 yılın en yüksek seviyesi olduğunu kaydeden Dibeybe, "Bu rakam petrol sektörünü geliştirme ve 2025 sonuna kadar (günlük) üretimi 2 milyon varile ulaştırma planımızın bir parçasıdır." ifadesini kullandı. 'İstikrara kavuşmada önemli bir gelişme'Dibeybe, petrol üretimindeki bu artışın Libya dinarının döviz karşısında değer kazanmasına ve ülke ekonomisinin istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını belirtti. Libya, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda ancak bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli dönemlerde petrol sahaları kapanıyor ve üretimde aksaklıklar yaşanıyor.

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