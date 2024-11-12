https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/dunyanin-en-iyi-futbol-takimlari-belli-oldu-turkiyeden-hangi-takimlar-listeye-girdi--1090297554.html
Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu: Türkiye'den hangi takımlar listeye girdi?
Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu: Türkiye'den hangi takımlar listeye girdi?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en iyi futbol külüpleri belli oldu. IFFHS’nin en iyi takımlar sıralamasında Galatasaray ve Beşiktaş yükselirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor geriledi... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T12:41+0300
2024-11-12T12:41+0300
2024-11-12T12:50+0300
spor
real madrid
manchester city
fenerbahçe
galatasaray sk
galatasaray
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
samsunspor
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2024 arasındaki performans verilerine göre dünyanın en iyi futbol takımlarını güncelledi. Fenerbahçe ve Galatasaray, listede ilk 50’ye girmeyi başardı.IFFHS’nin son bir yılın verilerini baz alarak hazırladığı en iyi takımlar sıralamasında, Galatasaray ve Beşiktaş sıralamada yükselirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor geriledi.Süper Lig’de bu sezon dikkatleri üzerine çeken Samsunspor ise önemli bir çıkış yaparak listede 43 sıra birden yükseldi.Dünyanın en iyi takımları listesinde ilk sırada Real Madrid yer alırken, Manchester City ve Bayer Leverkusen onu takip ediyor.İşte liste dünyanın en iyi takımları listesi: 1 - Real Madrid2 - Manchester City3 - Bayer Leverkusen4 - Atalanta5 - Atletico Mineiro (4 basamak yükseldi)6 - Botafogo (2 basamak yükseldi)7 - Barcelona (3 basamak yükseldi)8 - Flamengo (2 basamak yükseldi)9 - Liverpool (1 basamak yükseldi)10 - Borussia Dortmund (4 basamak geriledi)34 - Fenerbahçe (9 basamak geriledi)44 - Galatasaray (8 basamak yükseldi)92 - Beşiktaş (13 basamak yükseldi)117 - Trabzonspor (2 basamak geriledi)129 - Başakşehir (6 basamak geriledi)242 - Samsunspor (43 basamak yükseldi)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/galatasarayin-yildizi-osimhen-icin-transfer-itirafi-napoli-istanbula-geldi-1090281084.html
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real madrid, manchester city, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, samsunspor, süper lig
real madrid, manchester city, fenerbahçe, galatasaray sk, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, samsunspor, süper lig
Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu: Türkiye'den hangi takımlar listeye girdi?
12:41 12.11.2024 (güncellendi: 12:50 12.11.2024)
Dünyanın en iyi futbol külüpleri belli oldu. IFFHS’nin en iyi takımlar sıralamasında Galatasaray ve Beşiktaş yükselirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor geriledi. Birinci sırayı ise Real Madrid aldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2024 arasındaki performans verilerine göre dünyanın en iyi futbol takımlarını güncelledi. Fenerbahçe ve Galatasaray, listede ilk 50’ye girmeyi başardı.
IFFHS’nin son bir yılın verilerini baz alarak hazırladığı en iyi takımlar sıralamasında, Galatasaray ve Beşiktaş sıralamada yükselirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor geriledi.
Süper Lig’de bu sezon dikkatleri üzerine çeken Samsunspor ise önemli bir çıkış yaparak listede 43 sıra birden yükseldi.
Dünyanın en iyi takımları listesinde ilk sırada Real Madrid yer alırken, Manchester City ve Bayer Leverkusen onu takip ediyor.
İşte liste dünyanın en iyi takımları listesi:
5 - Atletico Mineiro (4 basamak yükseldi)
6 - Botafogo (2 basamak yükseldi)
7 - Barcelona (3 basamak yükseldi)
8 - Flamengo (2 basamak yükseldi)
9 - Liverpool (1 basamak yükseldi)
10 - Borussia Dortmund (4 basamak geriledi)
34 - Fenerbahçe (9 basamak geriledi)
44 - Galatasaray (8 basamak yükseldi)
92 - Beşiktaş (13 basamak yükseldi)
117 - Trabzonspor (2 basamak geriledi)
129 - Başakşehir (6 basamak geriledi)
242 - Samsunspor (43 basamak yükseldi)