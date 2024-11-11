https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/galatasarayin-yildizi-osimhen-icin-transfer-itirafi-napoli-istanbula-geldi-1090281084.html

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transfer itirafı: 'Napoli İstanbul'a geldi'

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transfer itirafı: 'Napoli İstanbul'a geldi'

Sputnik Türkiye

Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen için transfer iddiaları devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın Osimhen'in bonservisini... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.Avrupa Ligi ve Süper Lig performansı ile gündem olan Victor Osimhen son iki maçta da 2 gol atma başarısı göstermişti. İngiliz basınından Matt Barlow yayımladığı haberinde yıldız oyuncunun Tottenham maçında 2 gol atmasını muazzam olarak nitelerken oyun içinde daha fazla gol atabileceğini yazdı. İngiliz gazeteci yıldız oyuncunun Premier Lig'te oynayabilecek kalitede olduğunu belirtirken Galatasaray'ın transfer konusunda çok iyi bir iş çıkardığını belirtti. Sarı kırmızılı takımın Mauro Icardi'nin sakatlığında Osimhen'i kaybetmemesi gerektiğini belirtti.Galatasaray ve Napoli'nin kalıcı bir anlaşmaya çabalandığını belirten Gazeteci Matt Barlow ''Spurs maçı ve transfer görüşmeleri için Napoli yetkilileri maça geldi'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/galatasarayin-yildizi-osimhen-ocakta-ayrilacak-misin-sorusuna-cevap-verdi-1089317058.html

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