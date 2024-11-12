https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-aciklamalarina-sert-tepki-1090304672.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın açıklamalarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın açıklamalarına sert tepki
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in İsrail'in 2025 yılında Batı Şeria'da'daki işgalini genişleteceğine yönelik... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T15:15+0300
2024-11-12T15:15+0300
2024-11-12T15:15+0300
israil- filistin çatışması
bezalel smotrich
israil-filistin
filistin
gazze
gazze şeridi
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi'nin dünkü toplantısında yaptığı konuşmada, "2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin uygulanacağı yıl olacak" açıklamasını takiben eleştiriler gelmeye başladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Smotrich'in açıklamalarını kınayarak "Bu tür söylemler uluslararası hukukun altını oymakta, Filistinlilerin haklarını ihlal etmekte ve iki devletli çözüm ihtimalini tehdit etmektedir" dedi.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/israil-savunma-bakani-katz-savasin-hedeflerine-ulasilana-kadar-ateskes-yapilmayacak-1090282193.html
filistin
gazze
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bezalel smotrich, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi
bezalel smotrich, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın açıklamalarına sert tepki
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in İsrail'in 2025 yılında Batı Şeria'da'daki işgalini genişleteceğine yönelik açıklamalarına sert yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu açıklamalar, İsrail’in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır" dedi.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi'nin dünkü toplantısında yaptığı konuşmada, "2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğinin uygulanacağı yıl olacak" açıklamasını takiben eleştiriler gelmeye başladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Smotrich'in açıklamalarını kınayarak "Bu tür söylemler uluslararası hukukun altını oymakta, Filistinlilerin haklarını ihlal etmekte ve iki devletli çözüm ihtimalini tehdit etmektedir" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail’in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir.
BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail’in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir."