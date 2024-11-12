Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın açıklamalarına sert tepki

"Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail’in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail’in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir."