https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/disisleri-bakani-hakan-fidan-lubnana-yardim-gondermeye-haziriz--1088881922.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Lübnan'a yardım göndermeye hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Lübnan'a yardım göndermeye hazırız
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T15:07+0300
2024-10-06T15:07+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'ye Türkiye'nin, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mikati telefonda görüştü.Bakan Fidan, İsrail’in saldırıları çerçevesinde Lübnan’daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi alırken, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.İsrail’in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.
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hakan fidan, lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), türkiye
hakan fidan, lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Lübnan'a yardım göndermeye hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'ye Türkiye'nin, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mikati telefonda görüştü.
Bakan Fidan, İsrail’in saldırıları çerçevesinde Lübnan’daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi alırken, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.
İsrail’in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.