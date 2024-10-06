https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/disisleri-bakani-hakan-fidan-lubnana-yardim-gondermeye-haziriz--1088881922.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Lübnan'a yardım göndermeye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Lübnan'a yardım göndermeye hazırız

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T15:07+0300

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türkiye

hakan fidan

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israil

israil-filistin

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israil ordusu

israil ordusu (idf)

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'ye Türkiye'nin, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Mikati telefonda görüştü.Bakan Fidan, İsrail’in saldırıları çerçevesinde Lübnan’daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi alırken, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.İsrail’in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirtti.

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lübnan

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hakan fidan, lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), türkiye