https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cumhurbaskani-erdogan-cop29-dunya-liderleri-iklim-zirvesinde-konustu-iklim-kanunu-meclise-sunacagiz-1090311169.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu: 'İklim kanunu Meclis'e sunacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu: 'İklim kanunu Meclis'e sunacağız'

Sputnik Türkiye

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T17:44+0300

2024-11-12T17:44+0300

2024-11-12T17:47+0300

politika

iklim zirvesi

iklim zirvesi

küresel iklim hareketi zirvesi

iklim krizi

iklim kriziyle mücadele

azerbaycan

hava

hava kirliliği

enerji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090310776_0:146:3074:1875_1920x0_80_0_0_d8221339f0f9ecaca28c0ae6460d6b62.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplandı. Toplantıya üst düzey isimler katılırken Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım gösterdi. BM İklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma ve Yeşil Kalkınma Vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil finans stratejisini uygulama ve Ulusal Yeşil Taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon Ticaret Sistemini de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclis'imize sunacağız. COP29 öncesinde iki yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejimizi yazmanlığa illettik'' açıklamasında bulundu.Nükleer Enerji 2050 yılında 20 bin megavat2024-2030 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji Eylem Planları'nı uygulamaya aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji seviyemizi yüzde 59'a çıkardık. Bu oranla Avrupa'da 5'inci dünyada 11.sıradayız. 2053 yılı hedeflerimiz arasında net sıfır emisyon için yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerji var. 31 bin megavat olan güneş ve rüzgar enerjimizi 2030 yılına kadar 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği açısından 100 milyon ton karbondioksit azaltma hedefimiz var. Elektrikli Milli Otomobil TOGG'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz'' dedi.2026 ev sahipliği adaylığına başvuruBirleşmiş Milletler 79. Genel Kurul'unda Gelecek Paktı'nı kabul ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugün burada gelecek adına daha iyi bir dünya bırakmayı konuşurken İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevut hükümet maalesef kadın, çocuk ve yaşlı demeden insanları katletmeye devam ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve doğaya salınan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığı bürümüştür. Kıymetli Dostlarım 2026 yılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımıza destek veren ülkelere şimdiden teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cumhurbaskani-erdogan-bakude-ingiltere-basbakani-starmeri-kabul-etti-1090300938.html

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iklim zirvesi, iklim zirvesi, küresel iklim hareketi zirvesi, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele, azerbaycan, hava, hava kirliliği, enerji, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, recep tayyip erdoğan