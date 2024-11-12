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Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu: 'İklim kanunu Meclis'e sunacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu: 'İklim kanunu Meclis'e sunacağız'
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T17:44+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplandı. Toplantıya üst düzey isimler katılırken Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım gösterdi. BM İklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma ve Yeşil Kalkınma Vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil finans stratejisini uygulama ve Ulusal Yeşil Taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon Ticaret Sistemini de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclis'imize sunacağız. COP29 öncesinde iki yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejimizi yazmanlığa illettik'' açıklamasında bulundu.Nükleer Enerji 2050 yılında 20 bin megavat2024-2030 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji Eylem Planları'nı uygulamaya aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji seviyemizi yüzde 59'a çıkardık. Bu oranla Avrupa'da 5'inci dünyada 11.sıradayız. 2053 yılı hedeflerimiz arasında net sıfır emisyon için yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerji var. 31 bin megavat olan güneş ve rüzgar enerjimizi 2030 yılına kadar 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği açısından 100 milyon ton karbondioksit azaltma hedefimiz var. Elektrikli Milli Otomobil TOGG'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz'' dedi.2026 ev sahipliği adaylığına başvuruBirleşmiş Milletler 79. Genel Kurul'unda Gelecek Paktı'nı kabul ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugün burada gelecek adına daha iyi bir dünya bırakmayı konuşurken İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevut hükümet maalesef kadın, çocuk ve yaşlı demeden insanları katletmeye devam ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve doğaya salınan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığı bürümüştür. Kıymetli Dostlarım 2026 yılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımıza destek veren ülkelere şimdiden teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu: 'İklim kanunu Meclis'e sunacağız'

17:44 12.11.2024 (güncellendi: 17:47 12.11.2024)
© AA / TCCBRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA / TCCB
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Türkiye'nin iklim değişikliğini önleme çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise sunacakları kanun hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulundu.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplandı. Toplantıya üst düzey isimler katılırken Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım gösterdi. BM İklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma ve Yeşil Kalkınma Vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil finans stratejisini uygulama ve Ulusal Yeşil Taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon Ticaret Sistemini de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclis'imize sunacağız. COP29 öncesinde iki yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejimizi yazmanlığa illettik'' açıklamasında bulundu.

Nükleer Enerji 2050 yılında 20 bin megavat

2024-2030 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji Eylem Planları'nı uygulamaya aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji seviyemizi yüzde 59'a çıkardık. Bu oranla Avrupa'da 5'inci dünyada 11.sıradayız. 2053 yılı hedeflerimiz arasında net sıfır emisyon için yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerji var. 31 bin megavat olan güneş ve rüzgar enerjimizi 2030 yılına kadar 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği açısından 100 milyon ton karbondioksit azaltma hedefimiz var. Elektrikli Milli Otomobil TOGG'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz'' dedi.

2026 ev sahipliği adaylığına başvuru

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul'unda Gelecek Paktı'nı kabul ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugün burada gelecek adına daha iyi bir dünya bırakmayı konuşurken İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevut hükümet maalesef kadın, çocuk ve yaşlı demeden insanları katletmeye devam ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve doğaya salınan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığı bürümüştür. Kıymetli Dostlarım 2026 yılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımıza destek veren ülkelere şimdiden teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti
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