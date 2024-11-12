https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cumhurbaskani-erdogan-bakude-ingiltere-basbakani-starmeri-kabul-etti-1090300938.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T13:36+0300

2024-11-12T13:36+0300

2024-11-12T13:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cop

iklim değişikliği

iklim değişikliği

ingiltere

keir starmer

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti.Erdoğan ve Starmer görüşmesiBirleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Starmer bir araya geldi.Zirvenin yapıldığı alandaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.Ticaret hacmi mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer'i kabulünde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.Erdoğan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ndeBirleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte geldiği eşi Emine Erdoğan ile Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun yanındaki zirve için kurulan alanda Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.Çekilen aile fotoğrafında Erdoğan, Aliyev ve Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gibi liderler de yer aldı.Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, solunda ise Pakistan Başbakanı Şerif bulundu.Aile fotoğrafının çekilmesiyle COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.Öte yandan, basın mensupları zirveyi kurulan medya merkezinden takip ediyor.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cop, iklim değişikliği, iklim değişikliği, ingiltere, keir starmer