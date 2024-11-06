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Otoyolda trafiği durduran kaza: Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu
Otoyolda trafiği durduran kaza: Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T15:05+0300
2024-11-06T15:21+0300
türkiye
trafik kazası
anadolu otoyolu
ankara
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Anadolu Otoyolu'nda kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yolu kapatan kamyon sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.Direksiyon hakimiyetini kaybettiOtoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi Balküpü mevkisinde Selami S. idaresindeki 45 ZP 549 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Yaklaşık 80 metre sürüklenen kamyon, bariyere çarparak durabildi.Kazada yaralanan olmazken, ulaşımın aksaması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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trafik kazası, anadolu otoyolu, ankara
trafik kazası, anadolu otoyolu, ankara

Otoyolda trafiği durduran kaza: Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu

15:05 06.11.2024 (güncellendi: 15:21 06.11.2024)
© AA / Ömer ÜrerAnadolu Otoyolu, trafik,
Anadolu Otoyolu, trafik, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA / Ömer Ürer
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Anadolu Otoyolu'nda kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yolu kapatan kamyon sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi Balküpü mevkisinde Selami S. idaresindeki 45 ZP 549 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaklaşık 80 metre sürüklenen kamyon, bariyere çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, ulaşımın aksaması nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.
Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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