https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/canakkale-bogazi-tek-yonlu-gemi-trafigine-kapatildi-1090304610.html

Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Sputnik Türkiye

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformun geçişi nedeniyle boğazda ulaşım tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T14:56+0300

2024-11-12T14:56+0300

2024-11-12T14:56+0300

türkiye

çanakkale

çanakkale boğazı

trafik

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İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi-1089791874.html

türkiye

çanakkale

çanakkale boğazı

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