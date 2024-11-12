https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/canakkale-bogazi-tek-yonlu-gemi-trafigine-kapatildi-1090304610.html
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformun geçişi nedeniyle boğazda ulaşım tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T14:56+0300
2024-11-12T14:56+0300
2024-11-12T14:56+0300
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
trafik
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İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi-1089791874.html
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çanakkale, çanakkale boğazı, trafik
çanakkale, çanakkale boğazı, trafik
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformun geçişi nedeniyle boğazda ulaşım tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.
Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.
Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.