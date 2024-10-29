https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi-1089791874.html

İstanbul Boğazı'nda yat yarışları: Bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul Boğazı'nda yat yarışları: Bazı vapur seferleri yapılamıyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Şehir Hatları, bazı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul boğazı

gemi

sis

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Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yat yarışları kapsamında Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.Açıklamada, bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-cift-yonlu-kapatildi-1089734864.html

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istanbul boğazı, gemi, sis