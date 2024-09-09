https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/slovakya-basbakani-fico-ukraynada-nazi-sembolleri-tasiyan-birlikler-savasmamali-1087826708.html

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'da Nazi sembolleri taşıyan birlikler savaşmamalı

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'da Nazi sembolleri taşıyan birlikler savaşmamalı

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, uluslararası toplumun Nazi sembolleri kullanan birliklerin Ukrayna'da faaliyet gösteremeyeceğini kabul etmesi gerektiğini... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T16:29+0300

2024-09-09T16:29+0300

2024-09-09T16:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

nazi

neo-nazi

nazi işbirlikçisi

kiev

slovakya

robert fico

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076759609_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4b6d82c05984149bf93f9cb76af32cbd.jpg

Slovakya'nın Sered kasabasındaki Holokost Müzesi'ni ziyareti sırasında konuşan Robert Fico, uluslararası toplumun, Nazi amblemlerini kullanan ve görünüşe göre bunu sıklıkla yapan birliklerin Ukrayna'da savaşamayacağını kabul etmesi gerektiğini vurgularken, “Hepimiz faşizmden, Nazizm'den bahsediyoruz ama aynı zamanda Ukrayna'da bugün tehlikeli ve yasak olduğunu düşündüğümüz hareketlere atıfta bulunan, tamamen anlaşılabilir tanımlamalara sahip birimler olduğu gerçeğini sessizce tolere ediyoruz” dedi.Slovakya Başbakanı, Ukrayna’daki mevcut durumu jeopolitik bir mücadele olarak nitelendirdiği konuşmasında, “Bu nedenle oradaki gerçeklerin kimse için bir önemi yok” diye ekledi.Ukrayna’da neo-nazizm ile bağlantılı ve neo-nazi görüşlerini ifade eden üyeleri olan aşırı sağcı bir milis grubu olan Azov Taburu, Mayıs 2014’te gönüllü bir milis birliği olarak kurulmuş, Kasım 2014'te Ukrayna Ulusal Muhafızları'na dahil edilmişti.Kurulduğu ilk zamanlarda Ukrayna İçişleri Bakanlığı adına çalışan özel bir polis şirketi gibi faaliyet yürüten grup, başta Mariupol olmak üzere Donbass bölgesinde bağımsızlık yanlısı vatandaşlara yönelik işlenen suçlara karışmıştı. Donbass’taki faaliyetleri kapsamında işkence ve savaş suçları işleyen Azov militanları, neo-nazi sembollerini kullanıyor ve neo-nazi sempatisini dile getiriyor.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yayınlanan raporlar, Azov Taburu'nu yağma, yasadışı gözaltı ve işkence gibi savaş suçlarıyla ilişkilendirdi.Rusya Federasyonu’nda ‘terör örgütü’ ilan edilen Azov’un faaliyeti yasaklandı.ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Ukraynalı neo-nazi Azov Taburu’nun insan haklarına yönelik ağır suçlara karıştığı yönünde ‘hiçbir delil’ olmadığını savunmuş, ABD’nin söz konusu tabura yönelik ‘silah yardımı’ yasağını kaldırdığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bm-genel-sekreterliginden-ukraynali-askerlerin-tasidigi-nazi-simgeleri-yorumu-karsiyiz-1086909716.html

ukrayna

kiev

slovakya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

slovakya başbakanı, slovakya rusya, slovakya ukrayna, ukrayna nazi,