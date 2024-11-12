https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/besinci-nesil-savas-ucagi-su-57-cindeki-hava-savunma-fuarinda-fizik-kurallarina-meydan-okudu-1090298923.html

Beşinci nesil savaş uçağı SU-57, Çin'deki hava savunma fuarında fizik kurallarına meydan okudu

Beşinci nesil savaş uçağı SU-57, Çin'deki hava savunma fuarında fizik kurallarına meydan okudu

Sputnik Türkiye

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde üretilen beşinci nesil savaş uçağı Su-57, Çin'in en büyük hava savunma fuarında yaptığı uçuşuyla fizik... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T13:48+0300

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Çin'deki en büyük hava gösterisi ve havacılık ticaret fuarı Airshow China veya Zhuhai Airshow olarak da bilinen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Zhuhai kentinde devam ediyor. Yeni teknoloji hava savunma ve saldırı uçaklarının yer aldığı fuara katılan Rus savaş uçağı Su-57 bir gösteri uçuşu yaptı. İzleyiciler tarafından sosyal medyaya yüklenen görüntülerde Su-57'nin fizik kurallarına meydan okuyan manevraları göz doldurdu. Görüntülere gelen yorumlarda beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nun kısa kalkış süresi ve manevraları övüldü. Rostec, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'ne yeni bir parti Su-57 ve Su-35S teslim edildiğini duyurmuştu. Beşinci nesil uçaklarını üretimini genişletmek için ek üretim binası ve üretim modernizasyonu yapıldığını ifade eden Rostec şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/rus-yapimi-5-nesil-cok-amacli-savas-ucagi-su-57nin-teknik-ozellikleri-neler-1085301616.html

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su-57, 5. nesil su-57, rusya hava kuvvetleri, rostec, çin, zhuhai