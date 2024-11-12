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Beşinci nesil savaş uçağı SU-57, Çin'deki hava savunma fuarında fizik kurallarına meydan okudu
Beşinci nesil savaş uçağı SU-57, Çin'deki hava savunma fuarında fizik kurallarına meydan okudu
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde üretilen beşinci nesil savaş uçağı Su-57, Çin'in en büyük hava savunma fuarında yaptığı uçuşuyla fizik... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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Çin'deki en büyük hava gösterisi ve havacılık ticaret fuarı Airshow China veya Zhuhai Airshow olarak da bilinen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Zhuhai kentinde devam ediyor. Yeni teknoloji hava savunma ve saldırı uçaklarının yer aldığı fuara katılan Rus savaş uçağı Su-57 bir gösteri uçuşu yaptı. İzleyiciler tarafından sosyal medyaya yüklenen görüntülerde Su-57'nin fizik kurallarına meydan okuyan manevraları göz doldurdu. Görüntülere gelen yorumlarda beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nun kısa kalkış süresi ve manevraları övüldü. Rostec, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'ne yeni bir parti Su-57 ve Su-35S teslim edildiğini duyurmuştu. Beşinci nesil uçaklarını üretimini genişletmek için ek üretim binası ve üretim modernizasyonu yapıldığını ifade eden Rostec şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/rus-yapimi-5-nesil-cok-amacli-savas-ucagi-su-57nin-teknik-ozellikleri-neler-1085301616.html
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Beşinci nesil savaş uçağı SU-57, Çin'deki hava savunma fuarında fizik kurallarına meydan okudu

13:48 12.11.2024 (güncellendi: 13:52 12.11.2024)
© FotoğrafBeşinci nesil savaş uçağı SU-57, Çin'deki hava savunma fuarında fizik kurallarına meydan okudu
Beşinci nesil savaş uçağı SU-57, Çin'deki hava savunma fuarında fizik kurallarına meydan okudu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Fotoğraf
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde üretilen beşinci nesil savaş uçağı Su-57, Çin'in en büyük hava savunma fuarında yaptığı uçuşuyla fizik kurallarına meydan okudu. Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken Su-57'nin kalkış süresi ve imkansıza yakın manevraları dikkat çekti.
Çin'deki en büyük hava gösterisi ve havacılık ticaret fuarı Airshow China veya Zhuhai Airshow olarak da bilinen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Zhuhai kentinde devam ediyor. Yeni teknoloji hava savunma ve saldırı uçaklarının yer aldığı fuara katılan Rus savaş uçağı Su-57 bir gösteri uçuşu yaptı.
İzleyiciler tarafından sosyal medyaya yüklenen görüntülerde Su-57'nin fizik kurallarına meydan okuyan manevraları göz doldurdu. Görüntülere gelen yorumlarda beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nun kısa kalkış süresi ve manevraları övüldü.
Rostec, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'ne yeni bir parti Su-57 ve Su-35S teslim edildiğini duyurmuştu. Beşinci nesil uçaklarını üretimini genişletmek için ek üretim binası ve üretim modernizasyonu yapıldığını ifade eden Rostec şunları kaydetti:

"Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne katılan beşinci nesil savaş uçaklarının sayısı her yıl artıyor. Bugün, gelecek vaat eden Su-57 beşinci nesil havacıık sistemi, Rusya’nın cephe görevi yapan en modern uçağıdır."

Rus yapımı 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler? - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2024
MULTİMEDYA
Rus yapımı 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?
28 Haziran , 14:17
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