https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/rus-yapimi-5-nesil-cok-amacli-savas-ucagi-su-57nin-teknik-ozellikleri-neler-1085301616.html
Rus yapımı 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?
Rus yapımı 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Rusya'nın son yıllarda geliştirdiği en etkili muharebe araçlarından 5. nesil Su-57 savaş uçağı her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-28T14:17+0300
2024-06-28T14:17+0300
2024-06-28T14:17+0300
multimedya
infografik
rusya
su-57 avcı uçağı
savaş uçağı
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Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor. Su-57 uçağı ile ilgili daha fazla bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, su-57 avcı uçağı, инфографика, savaş uçağı
infografik, rusya, su-57 avcı uçağı, инфографика, savaş uçağı
Rus yapımı 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?
Rusya'nın son yıllarda geliştirdiği en etkili muharebe araçlarından 5. nesil Su-57 savaş uçağı her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı.
Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor. Su-57 uçağı ile ilgili daha fazla bilgi, Sputnik'in infografiğinde.