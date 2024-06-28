https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/rus-yapimi-5-nesil-cok-amacli-savas-ucagi-su-57nin-teknik-ozellikleri-neler-1085301616.html

Rus yapımı 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?

Rus yapımı 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?

Sputnik Türkiye

Rusya'nın son yıllarda geliştirdiği en etkili muharebe araçlarından 5. nesil Su-57 savaş uçağı her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T14:17+0300

2024-06-28T14:17+0300

2024-06-28T14:17+0300

multimedya

infografik

rusya

su-57 avcı uçağı

savaş uçağı

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Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor. Su-57 uçağı ile ilgili daha fazla bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, rusya, su-57 avcı uçağı, инфографика, savaş uçağı