https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mehmet-ali-erbil-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1090270433.html

Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T16:12+0300

2024-11-11T16:12+0300

2024-11-11T16:33+0300

türkiye

mehmet ali erbil

son dakika

bahis

yasadışı bahis

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090270576_0:107:3024:1808_1920x0_80_0_0_2dca1e67339bac698644001f8f3443a4.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil'in ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.Soruşturmada hangi isimler geçiyor?Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldiÖte yandan, şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri sürerken, Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın da adliyeye geldiği görüldü.Mehmet Ali Erbil kimdir?Türkiye'nin en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, yıllar boyunca sunduğu eğlence programları, oynadığı filmler ve tiyatro oyunları ile geniş hayran kitlesine sahip. İstanbul'da 1957 doğan Mehmet Ali Erbil, sanatçı bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi. Çarkıfelek ve Tatlı Kaçıklar gibi uzun süreli projelerle ekranlarda yer alan Erbil, “Harakiri” ve “Hababam Sınıfı Güle Güle” gibi filmlerle sinema kariyerine devam etti. TNT kanalında “Açıl Susam Açıl” adlı yarışmayı sunan Erbil, daha sonra sunuculuk görevini Petek Dinçöz'e bıraktı. TV8'de Aşka Gel, Star TV'de ise yeniden Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/yasa-disi-bahis-operasyonunda-hangi-sosyal-medya-unluleri-gozaltinda-sokaklarda-para-dagitan-o-isim-1090264291.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet ali erbil son dakika, mehmet ali erbil serdar ortaç, mehmet ali erbil nereli, mehmet ali erbil neden gözaltına alındı, mehmet ali erbil tutuklandı mı, mehmet ali erbil tutuklandı mı son dakika, son dakika yasa dışı bahis soruşturması, mehmet ali erbil kimdir, mehmet ali erbil sevgilisi, mehmet ali erbil gözaltında, mehmet ali erbil ve serdar ortaç son dakika, mehmet ali erbil son dakika tutuklandı mı, mehmet ali erbil son dakika tutuklama talebi