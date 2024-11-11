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Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T16:12+0300
2024-11-11T16:33+0300
türkiye
mehmet ali erbil
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil'in ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.Soruşturmada hangi isimler geçiyor?Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldiÖte yandan, şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri sürerken, Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın da adliyeye geldiği görüldü.Mehmet Ali Erbil kimdir?Türkiye'nin en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, yıllar boyunca sunduğu eğlence programları, oynadığı filmler ve tiyatro oyunları ile geniş hayran kitlesine sahip. İstanbul'da 1957 doğan Mehmet Ali Erbil, sanatçı bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi. Çarkıfelek ve Tatlı Kaçıklar gibi uzun süreli projelerle ekranlarda yer alan Erbil, “Harakiri” ve “Hababam Sınıfı Güle Güle” gibi filmlerle sinema kariyerine devam etti. TNT kanalında “Açıl Susam Açıl” adlı yarışmayı sunan Erbil, daha sonra sunuculuk görevini Petek Dinçöz'e bıraktı. TV8'de Aşka Gel, Star TV'de ise yeniden Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/yasa-disi-bahis-operasyonunda-hangi-sosyal-medya-unluleri-gozaltinda-sokaklarda-para-dagitan-o-isim-1090264291.html
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Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

16:12 11.11.2024 (güncellendi: 16:33 11.11.2024)
© AA / Cemal YurttaşMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sunucu Mehmet Ali Erbil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil'in ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.
Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Soruşturmada hangi isimler geçiyor?

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi

Öte yandan, şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri sürerken, Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın da adliyeye geldiği görüldü.

Mehmet Ali Erbil kimdir?

Türkiye'nin en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, yıllar boyunca sunduğu eğlence programları, oynadığı filmler ve tiyatro oyunları ile geniş hayran kitlesine sahip. İstanbul'da 1957 doğan Mehmet Ali Erbil, sanatçı bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi.
Çarkıfelek ve Tatlı Kaçıklar gibi uzun süreli projelerle ekranlarda yer alan Erbil, “Harakiri” ve “Hababam Sınıfı Güle Güle” gibi filmlerle sinema kariyerine devam etti. TNT kanalında “Açıl Susam Açıl” adlı yarışmayı sunan Erbil, daha sonra sunuculuk görevini Petek Dinçöz'e bıraktı. TV8'de Aşka Gel, Star TV'de ise yeniden Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlendi.
mehmet ali erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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