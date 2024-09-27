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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/5-bin-liradan-fazla-ek-odeme-yapmamak-icin-dikkat-ehliyet-yenileme-surecinde-son-asama-atm-engeline-1088498732.html
5 bin liradan fazla ek ödeme yapmamak için dikkat: Ehliyet yenileme sürecinde son aşama ATM engeline takıldı
5 bin liradan fazla ek ödeme yapmamak için dikkat: Ehliyet yenileme sürecinde son aşama ATM engeline takıldı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmış olmasına rağmen, son günlerde artan randevu yoğunluğu ve... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T09:28+0300
2024-09-27T09:29+0300
ekonomi
ehliyet
b sınıfı ehliyet
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Nüfus müdürlüklerine başvuruların artmasıyla birlikte, işlemler için yoğunluk oluşurken, 2 liralık vakıf payı ödemesinde yaşanan zorluklar da sürücüleri ek masraflarla karşı karşıya bırakıyor.1 Ocak 2016'dan bu yana yürürlükte olan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi gereği, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi, koronavirüs salgını dolayısıyla 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Bu süre içinde sürücü belgeleri, toplamda 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Ancak, süresi dolan ehliyetlerin 1 Ocak 2025 itibarıyla yenilenmemesi durumunda, sürücüler 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.Yetkililer, 2024 yılı için B sınıfı sürücü belgesi harcını 5 bin 165 lira olarak belirlerken, 2025 yılında bu tutarın artması bekleniyor. Başvuruların yoğunlaşacağı yıl sonu döneminde, kişilerin işlemlerini zamanında yapmaları tavsiye ediliyor. Sürücüler, telefon, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden randevu alarak, gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Başvurular tamamlandıktan sonra yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslere teslim edilecek.Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler arasında eski sürücü belgesi, 15 liralık ödeme dekontu, sürücü sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlı adres bilgileri yer alıyor. Ancak, 2 liralık vakıf bedelinin ödenmesi için yaşanan sorunlar, sürücüleri bankalara yönlendiriyor. ATM’lerin bu ödemeyi kabul etmemesi nedeniyle birçok kişi, doğrudan şubeye gitmek zorunda kalıyor ve bazıları toplam bedeli yeniden ödemek durumunda kalıyor.Bu durum, sürücülerin zaman kaybı ve maddi yük altına girmesine yol açarken, kişiler ilgili sorunun çözülmesini talep ediyor. 2024 yılının sonuna kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamak, sürücülerin ceza ödemekten kaçınmaları için kritik öneme sahip.
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ehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı
ehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı

5 bin liradan fazla ek ödeme yapmamak için dikkat: Ehliyet yenileme sürecinde son aşama ATM engeline takıldı

09:28 27.09.2024 (güncellendi: 09:29 27.09.2024)
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmış olmasına rağmen, son günlerde artan randevu yoğunluğu ve bürokratik sorunlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Nüfus müdürlüklerine başvuruların artmasıyla birlikte, işlemler için yoğunluk oluşurken, 2 liralık vakıf payı ödemesinde yaşanan zorluklar da sürücüleri ek masraflarla karşı karşıya bırakıyor.
1 Ocak 2016'dan bu yana yürürlükte olan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi gereği, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi, koronavirüs salgını dolayısıyla 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Bu süre içinde sürücü belgeleri, toplamda 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Ancak, süresi dolan ehliyetlerin 1 Ocak 2025 itibarıyla yenilenmemesi durumunda, sürücüler 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.
Yetkililer, 2024 yılı için B sınıfı sürücü belgesi harcını 5 bin 165 lira olarak belirlerken, 2025 yılında bu tutarın artması bekleniyor. Başvuruların yoğunlaşacağı yıl sonu döneminde, kişilerin işlemlerini zamanında yapmaları tavsiye ediliyor. Sürücüler, telefon, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden randevu alarak, gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Başvurular tamamlandıktan sonra yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslere teslim edilecek.
Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler arasında eski sürücü belgesi, 15 liralık ödeme dekontu, sürücü sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlı adres bilgileri yer alıyor. Ancak, 2 liralık vakıf bedelinin ödenmesi için yaşanan sorunlar, sürücüleri bankalara yönlendiriyor. ATM’lerin bu ödemeyi kabul etmemesi nedeniyle birçok kişi, doğrudan şubeye gitmek zorunda kalıyor ve bazıları toplam bedeli yeniden ödemek durumunda kalıyor.
Bu durum, sürücülerin zaman kaybı ve maddi yük altına girmesine yol açarken, kişiler ilgili sorunun çözülmesini talep ediyor. 2024 yılının sonuna kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamak, sürücülerin ceza ödemekten kaçınmaları için kritik öneme sahip.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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