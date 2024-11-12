https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/aldatilan-adam-sevgilisinin-evini-basti-yasak-aski-3kattan-duserek-oldu-1090318941.html
Aldatılan adam sevgilisinin evini bastı: Yasak aşkı 3.kattan düşerek öldü
Aldatılan adam sevgilisinin evini bastı: Yasak aşkı 3.kattan düşerek öldü
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda işe gitme bahanesi ile beraber yaşadığı sevgilisi Nevin B.'nin evinden çıkan Cuma K. biraz bekledikten sonra... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T22:46+0300
2024-11-12T22:46+0300
2024-11-12T22:46+0300
türkiye
aldatma
yasak aşk
istanbul
esenyurt
balkon
imam nikahı
silahlı saldırı
silahlı kavga
silahlı şiddet
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İstanbul Esenyurt'ta sevgilisinin kendisini aldattığını fark eden adam silahla evi bastığı sırada kadının yasak aşkı balkondan düştü.Geçen Cuma günü yaşanan olayda birlikte yaşadığı Nevin B.'ye işe gideceğini söyleyen Cuma K. evden çıktı. Evin önünde bekleyen Cuma K. eve tekrar döndüğünde evde yabancı biri olduğunu fark etti. Evi arayan adam 3.katta bulunan balkondan düşen Suat Araz'ın cesedi ile karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda Cuma K. ve Nevin B. tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/muge-anlida-zehirli-su-ile-yasak-ask-cinayeti-canli-yayinda-gozaltina-alindi-1087601069.html
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aldatma, yasak aşk, istanbul, esenyurt, balkon, imam nikahı, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan
aldatma, yasak aşk, istanbul, esenyurt, balkon, imam nikahı, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan
Aldatılan adam sevgilisinin evini bastı: Yasak aşkı 3.kattan düşerek öldü
İstanbul Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda işe gitme bahanesi ile beraber yaşadığı sevgilisi Nevin B.'nin evinden çıkan Cuma K. biraz bekledikten sonra eve geri döndü. Evde yabancı bir adam olduğunu fark eden adam silahını çıkararak şahsı aradı. Evin balkonuna çıkıp baktığında 3.kattan atlayan Suat Araz'ın öldüğünü fark etti.
İstanbul Esenyurt'ta sevgilisinin kendisini aldattığını fark eden adam silahla evi bastığı sırada kadının yasak aşkı balkondan düştü.
Geçen Cuma günü yaşanan olayda birlikte yaşadığı Nevin B.'ye işe gideceğini söyleyen Cuma K. evden çıktı. Evin önünde bekleyen Cuma K. eve tekrar döndüğünde evde yabancı biri olduğunu fark etti. Evi arayan adam 3.katta bulunan balkondan düşen Suat Araz'ın cesedi ile karşılaştı.
Polis ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda Cuma K. ve Nevin B. tutuklandı.