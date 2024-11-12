https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/aldatilan-adam-sevgilisinin-evini-basti-yasak-aski-3kattan-duserek-oldu-1090318941.html

Aldatılan adam sevgilisinin evini bastı: Yasak aşkı 3.kattan düşerek öldü

Aldatılan adam sevgilisinin evini bastı: Yasak aşkı 3.kattan düşerek öldü

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda işe gitme bahanesi ile beraber yaşadığı sevgilisi Nevin B.'nin evinden çıkan Cuma K. biraz bekledikten sonra... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T22:46+0300

2024-11-12T22:46+0300

2024-11-12T22:46+0300

türkiye

aldatma

yasak aşk

istanbul

esenyurt

balkon

imam nikahı

silahlı saldırı

silahlı kavga

silahlı şiddet

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İstanbul Esenyurt'ta sevgilisinin kendisini aldattığını fark eden adam silahla evi bastığı sırada kadının yasak aşkı balkondan düştü.Geçen Cuma günü yaşanan olayda birlikte yaşadığı Nevin B.'ye işe gideceğini söyleyen Cuma K. evden çıktı. Evin önünde bekleyen Cuma K. eve tekrar döndüğünde evde yabancı biri olduğunu fark etti. Evi arayan adam 3.katta bulunan balkondan düşen Suat Araz'ın cesedi ile karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda Cuma K. ve Nevin B. tutuklandı.

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türkiye

istanbul

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Sputnik Türkiye

aldatma, yasak aşk, istanbul, esenyurt, balkon, imam nikahı, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı şiddet, silahlı saldırgan