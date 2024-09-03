https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/muge-anlida-zehirli-su-ile-yasak-ask-cinayeti-canli-yayinda-gozaltina-alindi-1087601069.html

Müge Anlı'da zehirli su ile yasak aşk cinayeti: Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da zehirli su ile yasak aşk cinayeti: Canlı yayında gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona 2 Eylül pazartesi günü başladı. Programa Mehmet Yörük cinayeti damga vurdu. Ailesinin şüpheli ölümü nedeniyle... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T17:58+0300

2024-09-03T17:58+0300

2024-09-03T17:58+0300

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Yörük'ün eşinin yasak aşkı tarafından zehirli su ile öldürüldüğü ortaya çıktı.Üfürükçü Mustafa zehirli su içirdiMüge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ortaya çıkarıldı. Eşi Sebile Yörük'ün yasak aşkı üfürükçü Mustafa tarafından evinde zehirli su içirilerek cinayete kurban gittiği öğrenildi. Eşi Sebile Yörük gözyaşları içinde itiraf etti. 'Zehirlendikten sonra altına pisledi'Eşi Mehmet Yörük'ün Mustafa tarafından getirilen suyu içtikten sonra bayıldığını ve altına pislediğini açıklayan Sebile Yörük; "Mustafa bana Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dedi. Sonra kocasının yerde can çekişerek öldüğünü itiraf etti.Canlı yayında gözaltına alındıİtiraf sonrası Müge Anlı stüdyosuna emniyet görevlileri Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına almak üzere geldi. Olay ile ilgili soruşturma açıldı.

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