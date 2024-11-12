https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ak-parti-grup-baskanvekili-ozlem-zengin-olen-5-kardes-hakkinda-konustu-her-seyi-paraya-1090316883.html
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ölen 5 kardeş hakkında konuştu: 'Her şeyi paraya bağlıyorsunuz'
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ölen 5 kardeş hakkında konuştu: 'Her şeyi paraya bağlıyorsunuz'
Sputnik Türkiye
İzmir Selçuk'ta annelerinin evde bıraktığı 5 kardeş çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konu hakkında konuşma yapan... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T20:34+0300
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2024-11-12T20:36+0300
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Dün akşam İzmir Selçuk'ta annelerinin hurda parası almaya gitmesi ile evdeki yangında ölen 5 kardeş hakkında AK Partili Özlem Zengin TBMM'de konuştu.Anne Melisa Sinem Akcan'ın hurda parası almak için evde kilitli bıraktığı 5 kardeş elektrikli sobanın devrilmesi ile yangında zehirlenerek ölmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan anne serbest bırakılırken yaşları 1, 2, 3, 4 ve 5 olan küçük çocuklar İzmir Selçuk ilçesi mezarlığında bugün defnedildi. Olay hakkında TBMM'de konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ''110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından kaymakamlık üzerinden de lira civarında elektrik desteği verilmiş, başka destekler de var. Fakat şu var aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok'' dedi.'Aile içinde başka problemler var'Sorunun maddi olmadığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ''Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili bir çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bunların olmasının sebepleri parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım size izah edeyim. Ailenin içinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönü dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum'' şeklinde konuştu. Aile SED Programından yararlandıİzmir Selçuk'ta yanan evde vefat eden 5 kardeşin ailesinin Sosyal Ekonomik Destek programından yararlandığı belirlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ailenin ağustos ayından bu yana 110 bin lira ödeme aldığını duyurdu. Bakanlığın 18 ziyaret gerçekleştirdiği ve aileye çocukların himaye altına alınması için teklifte bulunulduğu açıklandı. Ancak teklifin aile tarafından kabul edilmediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/izmirde-5-kardesin-hayatini-kaybettigi-yanginda-aci-ayrinti-komsulari-her-seyi-anlatti-1090295195.html
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özlem zengin, ak parti, izmir, efes, selçuk, yangın, yangın felaketi, ev, fakir, fakirlik
özlem zengin, ak parti, izmir, efes, selçuk, yangın, yangın felaketi, ev, fakir, fakirlik
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ölen 5 kardeş hakkında konuştu: 'Her şeyi paraya bağlıyorsunuz'
20:34 12.11.2024 (güncellendi: 20:36 12.11.2024)
İzmir Selçuk'ta annelerinin evde bıraktığı 5 kardeş çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konu hakkında konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ailenin destek programlarından faydalandığını maddi sorunlardan çok aile içi problemlerden olayın kaynaklandığını açıkladı.
Dün akşam İzmir Selçuk'ta annelerinin hurda parası almaya gitmesi ile evdeki yangında ölen 5 kardeş hakkında AK Partili Özlem Zengin TBMM'de konuştu.
Anne Melisa Sinem Akcan'ın hurda parası almak için evde kilitli bıraktığı 5 kardeş elektrikli sobanın devrilmesi ile yangında zehirlenerek ölmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan anne serbest bırakılırken yaşları 1, 2, 3, 4 ve 5 olan küçük çocuklar İzmir Selçuk ilçesi mezarlığında bugün defnedildi. Olay hakkında TBMM'de konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ''110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından kaymakamlık üzerinden de lira civarında elektrik desteği verilmiş, başka destekler de var. Fakat şu var aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok'' dedi.
'Aile içinde başka problemler var'
Sorunun maddi olmadığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ''Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili bir çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bunların olmasının sebepleri parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım size izah edeyim. Ailenin içinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönü dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum'' şeklinde konuştu.
Aile SED Programından yararlandı
İzmir Selçuk'ta yanan evde vefat eden 5 kardeşin ailesinin Sosyal Ekonomik Destek programından yararlandığı belirlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ailenin ağustos ayından bu yana 110 bin lira ödeme aldığını duyurdu. Bakanlığın 18 ziyaret gerçekleştirdiği ve aileye çocukların himaye altına alınması için teklifte bulunulduğu açıklandı. Ancak teklifin aile tarafından kabul edilmediği belirtildi.