https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/15-yasindaki-buyuk-usta-ediz-gurelden-yeni-basari-dunya-siralamasinda-ilk-100e-girdi-1090286356.html

15 yaşındaki Büyük Usta Ediz Gürel'den yeni başarı: Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi

15 yaşındaki Büyük Usta Ediz Gürel'den yeni başarı: Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi

Sputnik Türkiye

Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T09:51+0300

2024-11-12T09:51+0300

2024-11-12T09:51+0300

türkiye

ediz gürel

satranç

büyükusta

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15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.2 bin 640.7 ELO puanı olduTürkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/16-yasindaki-ediz-gurele-buyuk-usta-unvani-nasil-geldi-milyon-farkli-olasilik-tek-hamle-1088777948.html

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