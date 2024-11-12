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15 yaşındaki Büyük Usta Ediz Gürel'den yeni başarı: Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi
15 yaşındaki Büyük Usta Ediz Gürel'den yeni başarı: Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi
Sputnik Türkiye
Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.2 bin 640.7 ELO puanı olduTürkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.
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15 yaşındaki Büyük Usta Ediz Gürel'den yeni başarı: Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi

09:51 12.11.2024
© İHA / İHA-AW157074Satranç tarihine geçti: Ediz Gürel, 16 yaşında büyük usta oldu
Satranç tarihine geçti: Ediz Gürel, 16 yaşında büyük usta oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© İHA / İHA-AW157074
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Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.
15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

2 bin 640.7 ELO puanı oldu

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.
15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.
Satranç tarihine geçti: Ediz Gürel, 16 yaşında büyük usta oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
YAŞAM
Genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel, ‘büyük usta’ unvanının hikayesini anlattı: 'Milyon olasılık, tek hamle'
14 Ekim, 19:21
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