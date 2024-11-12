https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/15-yasindaki-buyuk-usta-ediz-gurelden-yeni-basari-dunya-siralamasinda-ilk-100e-girdi-1090286356.html
15 yaşındaki Büyük Usta Ediz Gürel'den yeni başarı: Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi
15 yaşındaki Büyük Usta Ediz Gürel'den yeni başarı: Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi
Sputnik Türkiye
Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T09:51+0300
2024-11-12T09:51+0300
2024-11-12T09:51+0300
türkiye
ediz gürel
satranç
büyükusta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081478994_0:222:1159:874_1920x0_80_0_0_1d20f8844d9ae407800fabaff62e8f25.jpg
15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.2 bin 640.7 ELO puanı olduTürkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/16-yasindaki-ediz-gurele-buyuk-usta-unvani-nasil-geldi-milyon-farkli-olasilik-tek-hamle-1088777948.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081478994_0:113:1159:982_1920x0_80_0_0_8b86e2bde6c4f22431abf6ef77607c5e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ediz gürel kimdir?, ediz gürel hangi okulda?, ediz gürel magnus carlsen'i yendi mi?, ediz gürel kaç elo?, ediz gürel kaç elo, ediz gürel elo, ediz gürel kaçlı, ediz gürel kaç yaşında, ediz gürel unvan, ediz gürel ne zaman büyük usta oldu, büyük usta ne demek, satrançta büyük usta ne demek
ediz gürel kimdir?, ediz gürel hangi okulda?, ediz gürel magnus carlsen'i yendi mi?, ediz gürel kaç elo?, ediz gürel kaç elo, ediz gürel elo, ediz gürel kaçlı, ediz gürel kaç yaşında, ediz gürel unvan, ediz gürel ne zaman büyük usta oldu, büyük usta ne demek, satrançta büyük usta ne demek
15 yaşındaki Büyük Usta Ediz Gürel'den yeni başarı: Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi
Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.
15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.
2 bin 640.7 ELO puanı oldu
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.
15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.