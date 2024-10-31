https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kasim-ayinda-vizyona-girecek-filmler-belli-oldu-3-yerli-3-yabanci-1089905350.html
Kasım ayında vizyona girecek filmler belli oldu: 3 yerli 3 yabancı
Kasım ayında vizyona girecek filmler belli oldu: 3 yerli 3 yabancı
Sputnik Türkiye
Kastamonu Cide ilçesinde çekimleri tamamlanan Mukedderat dikkat çeken yapımlar arasında. Dans ve eğlencenin eksik olmadığı Çılgın Dershane 5: Güncellendi filmi... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T23:54+0300
2024-10-31T23:54+0300
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Kasım ayında beyaz perdede 3 yerli ile 3 yabancı yapım sinemaseverler ile buluşacak.Ekim ayının bitmesi ile sinema sektöründe yeni filmlerin vizyon tarihi de yaklaştı. Kasım ayında vizyona Mukadderat, Çılgın Dersane 5: Updated, Moana 2, Nemlizade, Vahşi Robot ve Terrifier 3 geliyor. Kasım ayında sinemalarda gösterime girecek filmler aşağıda:MukadderatKastamonu Cide ilçesinde çekimleri tamamlanan Mukedderat festivallerde ödüller ile adından söz ettirdi. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü'nü alan yapım kocasının ölümünden sonra yeniden evlenmek isteyen bir kadının öyküsünü anlatıyor.Çılgın Dersane 5: UpdatedÇılgın Dershane filminin devam filmi olan yapım pop müzik ile rap müziğin kapışmasını beyaz perdeye yansıtacak. Filmde rapçi Pote ve pop şarkıcısı Ertunç'ta yer aldı.Moana 2Moana serisinin ikinci filmi olan yapım animasyon severler için biçilmiş kaftan olacak. İlk filmden 3 yıl sonra çağrı alan karakter açık denizlerde yeni düşmanlar ile tanışır.Nemlizadeİsmini Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki bir sokaktan alan yapım ilk olarak dizi olarak izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Film ile sevenlerine dönen yapım izleyici kitlesini sinemalara bekliyor.Vahşi RobotThe Wild Robot isimli yapım animasyon severler için vizyona geliyor. Issız bir adaya düşen robotun hayvanlar ile uyum çabasını anlatıyor.Terrifier 3Terrifer 3 filmi İngiltere açılışında sinemada korkudan kusanlar ile adından söz ettiren bir yapım olmuştu. Noel arifesinde huzur içinde yaşayan bir kasabaya gelen yaratığın saldırılarını konu ediniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/korkudan-komediye-dikkat-ceken-yapimlar-1-kasimda-vizyona-girecek-filmler-1089669736.html
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mukadderat izle, çılgın dersane 5: updated izle, moana 2 izle, nemlizade izle, vahşi robot izle, terrifier 3 izle, vizyona girecek filmler, kasım ayı sinema filmleri
mukadderat izle, çılgın dersane 5: updated izle, moana 2 izle, nemlizade izle, vahşi robot izle, terrifier 3 izle, vizyona girecek filmler, kasım ayı sinema filmleri
Kasım ayında vizyona girecek filmler belli oldu: 3 yerli 3 yabancı
23:54 31.10.2024 (güncellendi: 23:59 31.10.2024)
Kastamonu Cide ilçesinde çekimleri tamamlanan Mukedderat dikkat çeken yapımlar arasında. Dans ve eğlencenin eksik olmadığı Çılgın Dershane 5: Güncellendi filmi devam filmi ile dönüyor. Kadıköy'de çekimleri yapılan Nemlizade de vizyondaki bir diğer yapım olacak. Ayrıca Moana 2 ve Vahşi Robot animasyonları, Terrifier 3 korku filmi de kasımda geliyor.
Kasım ayında beyaz perdede 3 yerli ile 3 yabancı yapım sinemaseverler ile buluşacak.
Ekim ayının bitmesi ile sinema sektöründe yeni filmlerin vizyon tarihi de yaklaştı. Kasım ayında vizyona Mukadderat, Çılgın Dersane 5: Updated, Moana 2, Nemlizade, Vahşi Robot ve Terrifier 3 geliyor.
Kasım ayında sinemalarda gösterime girecek filmler aşağıda:
Kastamonu Cide ilçesinde çekimleri tamamlanan Mukedderat festivallerde ödüller ile adından söz ettirdi. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü'nü alan yapım kocasının ölümünden sonra yeniden evlenmek isteyen bir kadının öyküsünü anlatıyor.
Çılgın Dersane 5: Updated
Çılgın Dershane filminin devam filmi olan yapım pop müzik ile rap müziğin kapışmasını beyaz perdeye yansıtacak. Filmde rapçi Pote ve pop şarkıcısı Ertunç'ta yer aldı.
Moana serisinin ikinci filmi olan yapım animasyon severler için biçilmiş kaftan olacak. İlk filmden 3 yıl sonra çağrı alan karakter açık denizlerde yeni düşmanlar ile tanışır.
İsmini Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki bir sokaktan alan yapım ilk olarak dizi olarak izleyicinin sevgisini kazanmıştı. Film ile sevenlerine dönen yapım izleyici kitlesini sinemalara bekliyor.
The Wild Robot isimli yapım animasyon severler için vizyona geliyor. Issız bir adaya düşen robotun hayvanlar ile uyum çabasını anlatıyor.
Terrifer 3 filmi İngiltere açılışında sinemada korkudan kusanlar ile adından söz ettiren bir yapım olmuştu. Noel arifesinde huzur içinde yaşayan bir kasabaya gelen yaratığın saldırılarını konu ediniyor.