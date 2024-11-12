İktisatçı Oyan: İzlenen ekonomi programında krizin yükü sabit gelirlilere yükleniyor

“Milli gelir artışı sürüyor Türkiye’de. O anlamda ekonomik kriz var diyemiyoruz genel anlamda. Fakat toplumun önemli bir kesimi için, ücretliler, emekliler, çiftçiler için vs. bir kriz var ortada. Bir toplumsal bunalım var daha doğrusu. Çünkü bunların milli gelir payları çok yetersiz. Dolayısıyla milli gelir artışından pay alamıyorlar. Milli gelir artsa da ücretlilere bu yansımıyor. Bırakalım milli gelir artışını enflasyon kadar bile zam alamadıkları için ciddi anlamda kaybeden kesimi oluşturuyorlar. Genel anlamda ekonomi krizde gibi görünmüyor olsa bile bu toplumun bütünü açısından doğru değil. Toplumun önemli bir bölümü aslında geçim sıkıntısı içinde ve kendini krizde hissediyor, ekonomiyi de krizde olarak tanımlıyor. Ekonomik bunalım yaşanıyor Türkiye’de.”