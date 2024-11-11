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Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç mahkemeye tutuklama kararı ile sevk edilmişti. Mahkeme ünlü... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T19:45+0300
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Sanal bahis nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu isimler mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edildi. 3 kişi soruşturma kapsamında tutuklanırken Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hepsi kararı ile serbest kaldı.Mehmet Ali Erbil kimdir?Türkiye'nin en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, yıllar boyunca sunduğu eğlence programları, oynadığı filmler ve tiyatro oyunları ile geniş hayran kitlesine sahip. İstanbul'da 1957 doğan Mehmet Ali Erbil, sanatçı bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi.Çarkıfelek ve Tatlı Kaçıklar gibi uzun süreli projelerle ekranlarda yer alan Erbil, “Harakiri” ve “Hababam Sınıfı Güle Güle” gibi filmlerle sinema kariyerine devam etti. TNT kanalında “Açıl Susam Açıl” adlı yarışmayı sunan Erbil, daha sonra sunuculuk görevini Petek Dinçöz'e bıraktı. TV8'de Aşka Gel, Star TV'de ise yeniden Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/serdar-ortac-adli-kontrol-sarti-ile-serbest-birakildi--1090275030.html
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mehmet ali erbil , yasa dışı, bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, kumar, online kumar
mehmet ali erbil , yasa dışı, bahis, yasadışı bahis, sanal bahis, kumar, online kumar

Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

19:45 11.11.2024 (güncellendi: 20:11 11.11.2024)
© AAmehmet ali erbil
mehmet ali erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç mahkemeye tutuklama kararı ile sevk edilmişti. Mahkeme ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı vererek serbest bıraktı.
Sanal bahis nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu isimler mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edildi. 3 kişi soruşturma kapsamında tutuklanırken Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hepsi kararı ile serbest kaldı.

Mehmet Ali Erbil kimdir?

Türkiye'nin en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, yıllar boyunca sunduğu eğlence programları, oynadığı filmler ve tiyatro oyunları ile geniş hayran kitlesine sahip. İstanbul'da 1957 doğan Mehmet Ali Erbil, sanatçı bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi.
Çarkıfelek ve Tatlı Kaçıklar gibi uzun süreli projelerle ekranlarda yer alan Erbil, “Harakiri” ve “Hababam Sınıfı Güle Güle” gibi filmlerle sinema kariyerine devam etti. TNT kanalında “Açıl Susam Açıl” adlı yarışmayı sunan Erbil, daha sonra sunuculuk görevini Petek Dinçöz'e bıraktı. TV8'de Aşka Gel, Star TV'de ise yeniden Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlendi.
şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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Serdar Ortaç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
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