https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/yasa-disi-bahis-sorusturmasinda-mehmet-ali-erbil-serbest-birakildi--1090276570.html

Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç mahkemeye tutuklama kararı ile sevk edilmişti. Mahkeme ünlü... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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Sanal bahis nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu isimler mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edildi. 3 kişi soruşturma kapsamında tutuklanırken Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hepsi kararı ile serbest kaldı.Mehmet Ali Erbil kimdir?Türkiye'nin en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, yıllar boyunca sunduğu eğlence programları, oynadığı filmler ve tiyatro oyunları ile geniş hayran kitlesine sahip. İstanbul'da 1957 doğan Mehmet Ali Erbil, sanatçı bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi.Çarkıfelek ve Tatlı Kaçıklar gibi uzun süreli projelerle ekranlarda yer alan Erbil, “Harakiri” ve “Hababam Sınıfı Güle Güle” gibi filmlerle sinema kariyerine devam etti. TNT kanalında “Açıl Susam Açıl” adlı yarışmayı sunan Erbil, daha sonra sunuculuk görevini Petek Dinçöz'e bıraktı. TV8'de Aşka Gel, Star TV'de ise yeniden Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/serdar-ortac-adli-kontrol-sarti-ile-serbest-birakildi--1090275030.html

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